L'esperienza nel lavoro come miglior investimento: l'intervista a Pasquale Pometto

Pasquale Pometto è un pizzaiolo, ma è riduttivo definirlo solo come tale. A Milano ha costruito una sorta di piccolo impero della pizza, con passione, fatica, costanza e determinazione, aprendo diversi locali in diverse parti della città. Ha vissuto momenti di difficoltà col Covid ma non si è dato per vinto e per la rubrica "Investimenti stellari" ci racconta il suo approccio all'economia e agli affari.

La appassionano la Borsa e temi finanziari?

Li seguo ma non è una cosa di cui sono esperto. Io vedo nel mio ambito, nel mio piccolo.

Segue personalmente i suoi affari o chiede aiuto a professionisti?

Sono circondato di professionisti.

Qual era il suo obiettivo quando ha intrapreso l’attività? Avrebbe pensato di riuscire a ottenere così tanto successo?

Lo sapevo già, perché devi crederci. Devi avere testa e mani sapienti, l'esperienza è fondamentale. Se sei sicuro di te non ci sono problemi.

Quanto contano i soldi per lei?

In tutto quello che ho fatto io zero, dopo arrivano da soli.

Ha mai la sensazione di non avere abbastanza disponibilità economica?

Per quanto si lavora si guadagna poco. Di soldi se ne vedono tanti in mano ma ne restano pochi. Sfumano qui e là, soprattutto nella burocrazia per i dipendenti, tra stipendi e contributi. E poi gli affitti, che a Milano sono altissimi.

Lei è una persona che risparmia o spende facilmente quello che guadagna?

Io sono mani bucati, assolutamente. Ho poco tempo per spenderli per me, li investo soprattutto nella mia attività.

Quale è stato il suo primo lavoro?

Ovviamente il pizzaiolo dipendente.

Cosa ha comprato con i primi soldi guadagnati?

La pizzeria, che fantasia (ride. ndr).

In passato ha fatto investimenti che non rifarebbe?

Sì, assolutamente. Volendo si poteva salvare ma poi il Covid ha dato la mazzata...

Qual è stato il suo investimento più azzeccato?

Investire nel mio mestiere, studiare e imparare.

Dove le piacerebbe investire in futuro?

Vorrei comprare, a qualunque prezzo, un po' di tempo libero.

Ha investito in Bitcoin o prodotti simili o vorrebbe farlo in un prossimo futuro?

No, non ne capisco e ho paura a farlo.

Per lo shopping preferisce i negozi fisici o quelli on line?

Dipende, soprattutto dal tempo che ho disposizione.

Ha un “bene-rifugio”?

La casa dei miei genitori, che ha un valore affettivo, e il mio paesino, Cadoveto in provincia di Cosenza, giù in Calabria.