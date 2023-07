La lettera ai figli, gli scritti olografi, i lasciti: le foto delle ultime volontà del Cav

Fin dal 2006, Silvio Berlusconi aveva deciso come suddividere le quote di Fininvest, ma negli anni ha lasciato ulteriori documenti olografi di "aggiornamento" sulle sue volontà, tra i quali una lettera dedicata ai figli. Nel documento datato 2 ottobre 2006, vergato ad Arcore, il Cavaliere disponeva la spartizione delle quote di Fininvest in parti uguali tra Marina e Pier Silvio per quanto riguarda la disponibile e "tutto il resto" in parti uguali tra tutti i cinque figli. In un aggiornamento successivo, datato 5 ottobre 2020, il fondatore di Forza Italia ha disposto il lascito di 100 milioni di euro a titolo di legato al fratello Paolo Berlusconi. Nell'ultimo aggiornamento, una lettera del 19 gennaio 2022, il Cavaliere si rivolge ai figli disponendo la donazione nei confronti dello stesso fratello, di Marta Fascina e di Marcello dell'Utri " per i bene che mi hanno voluto e per quello che hanno fatto per me ".