Manelli Impresa si aggiudica due commesse per 148 milioni

Manelli Impresa si è aggiudicata due commesse il cui importo dei lavori, di competenza del Gruppo Manelli, è pari a complessivi circa 148 milioni di Euro.

La prima commessa ottenuta dal general contractor pugliese specializzato nel settore delle costruzioni generali riguarda l'appalto integrato di ANAS S.p.A. per la Pedemontana Nord, nel tratto autostradale Teramo-Ascoli Piceno. Nello specifico, la società si occuperà della progettazione esecutiva del Lotto 1, che si estende dallo svincolo di Floriano (Teramo) fino all’innesto sul raccordo autostradale Ascoli-Porto d’Ascoli, in località Ancarano. L’intervento, finanziato con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea al fine di una realizzazione rapida ed efficace, prevederà lavori pari a circa 43 milioni di Euro. I lavori hanno una durata stimata di circa 24 mesi.

La seconda gara aggiudicata riguarda l'appalto integrato RFI per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori relativi alla linea ferroviaria Lamezia Terme-Catanzaro Lido, progetto in parte finanziato con fondi PNRR. Manelli lavorerà in RTI insieme a Sposato Costruzioni S.r.l., per accelerare la tratta Lamezia Terme-Settingiano e per elettrificare le tratte Lamezia Terme-Catanzaro Lido e Sibari-Crotone-Catanzaro Lido. La quota del Gruppo Manelli è pari al 63,7%. L’obiettivo degli interventi è quello di migliorare i collegamenti per l'aeroporto di Lamezia Terme, potenziando la connessione tra la linea ferroviaria ionica e quella tirrenica, nonché migliorando l'accessibilità allo scalo, punto di riferimento per gli spostamenti da e verso la Calabria. L’importo dei lavori di competenza è pari a circa 105 milioni di Euro. I lavori avranno una durata stimata di circa 36 mesi.

“Siamo molto soddisfatti di queste aggiudicazioni che hanno un importo rilevante e che confermano il ruolo di Manelli Impresa come primario operatore nel settore delle infrastrutture”, ha commentato Onofrio Sergio Manelli, AD di Manelli Impresa S.p.A.. “Continuiamo a contribuire al potenziamento delle infrastrutture nel Centro e nel Sud Italia. Siamo entusiasti di essere parte di questi progetti che porteranno benefici tangibili alla comunità e contribuiranno allo sviluppo dei territori.

Il nostro è un settore dinamico e in continua evoluzione e ci vede protagonisti di grandi cambiamenti che generano impatti positivi su tutti i territori e le persone coinvolte”.