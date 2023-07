Mercato legale, nasce PedersoliGattai

Rivoluzione neI mercato degli studi legali. Dall’1° gennaio 2024 sarà attivo PedersoliGattai, una realtà in grado di contare su 350 professionisti, di cui 64 partner, distribuiti nelle città di Milano, Roma e Torino. Gli artefici dell'operazione che ha dato vita alla nuova insegna sono i partners di Gattai, Minoli, Partners e di Pedersoli, unitamente a Carlo Montagna e Stefano Cacchi Pessani assieme ai partners Enrico Vaccaro, Alessandro Capogrosso ed Elisabetta Bellini sostenuti dal loro team di professionisti. I tre gruppi di primario standing e reputazione, che vantano una grande tradizione e una storia professionale di successo, danno vita a una realtà che punta a posizionarsi ai vertici del panorama legale italiano.

Uno studio moderno e istituzionale, full service, di eccellenza e all’avanguardia, fondato sulla condivisione di solidi valori umani, etici e professionali e che ambisce ad attrarre i migliori talenti per investire sulla loro crescita. L’unione consentirà di assistere la clientela a 360°, mettendo a fattor comune il grande bagaglio di esperienza, professionalità e dedizione acquisita dai tre gruppi nella consulenza stragiudiziale e giudiziale, lavorando in modo integrato tra le diverse practice presenti in Studio. PedersoliGattai potrà contare su un importante network di rapporti internazionali, collocandosi in una posizione privilegiata per assistere clienti italiani ed esteri anche nelle operazioni cross-border.

Carlo Pedersoli sarà Presidente, Bruno Gattai Managing Partner e faranno parte di un più ampio Comitato Esecutivo insieme ai due Deputy Managing Partner Stefano Cacchi Pessani e Carlo Re, nel quale saranno equamente rappresentati i tre gruppi fondatori. Custode dei valori fondanti della nuova partnership sarà un Comitato Garanti formato da Carlo Pedersoli, Antonio Pedersoli, Bruno Gattai, Luca Minoli e Carlo Montagna.

Carlo Pedersoli ha dichiarato: " Siamo entusiasti di questo importante passo. PedersoliGattai è la perfetta convergenza di professionisti di grande esperienza e con la capacità di offrire ai propri clienti una consulenza di qualità, valorizzando una lunga e prestigiosa tradizione ai più alti livelli della professione. L’unione con professionisti riconosciuti e stimati sul mercato garantisce il mantenimento nel tempo, anche a beneficio dei nostri colleghi più giovani, dei valori che hanno sempre caratterizzato il nostro approccio alla professione, il tutto orientato verso la creazione di uno studio moderno, all’avanguardia e di eccellenza ”.

“ Siamo felici e orgogliosi di essere riusciti a riunire in un unico grande studio, due delle più importanti c.d. super boutique e un altro gruppo di amici ed eccellenti professionisti", ha aggiunto Bruno Gattai, "siamo convinti sia un’operazione straordinaria nel panorama legale italiano, che ci posiziona immediatamente al vertice del mercato, con la dimensione e i mezzi per poter investire in tecnologia, sui nostri giovani talenti e su quelli che sapremo attrarre e allo stesso tempo istituzionalizza le due maggiori realtà di provenienza, creando le premesse per garantire uno splendido futuro che vada ben oltre l’orizzonte lavorativo dei loro fondatori ”.