Miba, 80mila visitatori per l'hub internazionale del building

Ha chiuso con oltre 80.000 operatori professionali la prima edizione di MIBA-Milan International Building Alliance, l’evento che ha unito in Fiera Milano quattro manifestazioni dedicate all’evoluzione dell’edificio e della città in chiave sostenibile, tecnolgica e smart. Debutto di successo che ha imposto MIBA come nuovo hub internazionale di riferimento per i settori rappresentati dai quattro appuntamenti biennali: la mobilità orizzontale e verticale di GEE-Global Elevator Exhibition, l’edilizia di MADE expo, l’integrazione tecnologica di SBE-SMART BUILDING EXPO e la security&fire di SICUREZZA.

Offerta innovativa e completa che ha richiamato a Milano operatori esteri provenienti da 111 Paesi, con le maggiori provenienze dall’Europa (principalmente da Svizzera, Spagna, Francia, Romania, Grecia, Germania, Polonia e Regno Unito), Turchia e Cina. Ma non sono mancati operatori che hanno scelto di visitare MIBA partendo da Paesi molto lontani come, tra i più rappresentati, Venezuela, Vietnam, Azerbaijan, Singapore, Tailandia e Senegal.

E se i numeri sono importanti, altrettando importante è stato il livello degli incontri business, grazie all’elevata profilazione dei 427 hosted buyer, arrivati a Milano con la collaborazione di ITA-ICE Agenzia, e alla qualità dei visitatori professionali, spesso rappresentati da decisori aziendali con alta capacità di spesa.

La strategia di sistema alla base della proposta MIBA ha attirato l’attenzione anche di diversi Consolati esteri e di funzionari impegnati nello sviluppo di relazioni commerciali internazionali, provenienti in particolare da Europa dell’Est e Bacino del Mediterraneo, interessanti mercati di sbocco delle soluzioni in mostra.

Successo confermato anche dai canali social delle manifestazioni, che in soli quattro giorni hanno raggiunto più di 350.000 contatti; generato quasi 60.000 interazioni e un aumento della fanbase di circa 1500 follower sui vari canali.

Sono tre i trend che hanno caratterizzato tutti gli appuntamenti: sostenibilità, customizzazione e digitalizzazione delle soluzioni perché tutto il mondo del building si sta muovendo verso criteri di produttività improntati all’ottimizzazione delle risorse e al rispetto dell’ambiente, mentre la digitalizzazione sta collegando progressivamente i mercati e rendendo sempre più personalizzabili le soluzioni, che si tratti di materiali per la l’edilizia, finiture o soluzioni tecnologiche.

Di grande interesse il programma dei convegni tra formazione, informazione e confronto di idee con la visione sul futuro e sullo stato dell’arte in settori che si stanno evolvendo rapidamente e in sinergia. Sono stati più di 250 gli incontri inseriti in uno scenario e una visione di un maxi-settore che si innesta perfettamente nelle tendenze di integrazione dei vari segmenti del mercato. La formazione infatti continua diventa un elemento fondamentale per restare competitivi a livello globale.

Il prossimo appuntamento con MIBA sarà a Fiera Milano a novembre 2025. Sicurezza, GEE e SBE si terranno dal 19 al 21, MADE expo conferma la durata su quattro giorni, fino al 22.