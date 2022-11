Milano, cuore dell'economia: così i professionisti la scelgono per crescere

L'informazione professionale ha bisogno di mezzi, di competenze e di professionisti che si mettano a disposizione di tutti per trasmettere le proprie competenze. Avere professionisti che curano la formazione e operano per costruire reti e soluzioni al servizio di tutti arricchisce il tessuto sociale e genera un vantaggio comune.

Lavora anche in questa direzione Utopia, una società leader in Italia di Public & Legal Affairs, Corporate Communication & Digital Strategies. La società, che è presente a Roma e a Milano, nel capoluogo lombardo ha di recente intensificato la sua presenza con un nuovo spazio, che si aggiunge agli uffici già operativi da tempo. The Advocacy Hub ha aperto nello storico Palazzo Crespi che si affaccia su piazza Meda. In questo nuovo centro operativo di Utopia i professionisti lavorano già a pieno ritmo per supportare i clienti e aiutarli nel raggiungimento di obiettivi complessi nelle relazioni istituzionali e nella comunicazione.

Nell'ottica della divulgazione, inoltre, negli spazi di Palazzo Crespi a Milano, Utopia ha voluto replicare quanto già esiste a Roma, ossia un ambiente adibito a studio televisivo in cui gli esperti possono realizzare i format di approfondimento politico-economico basati sul concetto di advocacy integrata e multipiattaforma. La struttura ha mostrato grandi potenzialità nel centro operativo di Roma ma è innegabile che Milano offra ancora più possibilità in tal senso, essendo il centro economico del Paese, dove si concentrano gli uffici e le sedi di rappresentanza di moltissime aziende e multinazionali.

L'importanza che assumerà il nuovo spazio Utopia a Milano nel tessuto economico e sociale della città è testimoniato dall'attenzione ricevuta lo scorso lunedì durante l'evento inaugurale in presenza di moltissime personalità della politica, della finanza e dell'impresa milanese. Tra gli altri, erano presenti il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana; il presidente della commissione attività produttive della Regione Lombardia, Gianmarco Senna; gli assessori del Comune di Milano Emmanuel Conte, Alessia Cappello e Martina Riva; la presidente dell’ordine degli Infermieri, Barbara Mangiacavalli; il presidente di Assolombarda Alessandro Spada; l’europarlamentare Carlo Fidanza e i deputati Luca Squeri e Lorenzo Malagola.