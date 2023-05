“Un milione di euro per i neo-diplomati”. La sfida dell’istruzione digitale per il futuro

Il gruppo Multiversity è una realtà importante nel mondo dell'e-learning e della formazione, leader in Italia per numero di studenti iscritti. Ha una lunghissima esperienza internazionale nel settore sia per l'istruzione universitaria che non universitaria e crede nell'educazione digitale come modello intelligente e innovativo per la formazione dei lavoratori di domani. Il suo presidente e amministratore delegato, Fabio Vaccarono, è stato ospite di SkyTg24 per raccontare il mondo dell'istruzione del futuro, che si basa anche sulle tecnologie già impiegate dal gruppo Multiversity, sia per lanciare il nuovo progetto " From Neet to next gen ".

Si tratta di una importantissima opportunità per gli studenti, perché il gruppo Multiversity sta mettendo a disposizione un fondo pari a un milione di euro in borse di studio da devolvere ai nuovi diplomati. Un'occasione unica per investire sul proprio corso di studi e sul proprio futuro, fruendo di un aiuto economico legato all'istruzione di eccellenza. " È una responsabilità che noi sentiamo particolarmente importante. Abbiamo atenei e università digitali leader. Oggi 1 giovane su 4 in Italia non studia e non lavora, ma la potenza e la pervasività del digitale, anche applicata alle università e alla formazione permanente, è fondamentale ", ha spiegato Vaccarono.