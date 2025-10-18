Il Consiglio di Amministrazione di Fintecna spa, società interamente controllata da Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), attiva principalmente nella gestione di liquidazioni e nel supporto alla Pubblica Amministrazione per la razionalizzazione delle partecipazioni non più strategiche, ha nominato il dottor Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini nuovo Presidente della società.
Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini vanta un’esperienza pluriennale e incarichi nei settori immobiliare, energia, asset management e finanza.
Moroello Diaz nominato presidente della Fintecna di Cdp
Vanta un’esperienza pluriennale e incarichi nei settori immobiliare, energia, asset management e finanza
