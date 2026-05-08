Nasce Madison Pictures: il circuito Madison entra nella distribuzione cinematografica italiana

Nasce Madison Pictures, il nuovo brand con cui Madison fa il suo ingresso nel mercato della distribuzione cinematografica italiana. Un passaggio che segna l’evoluzione naturale di una realtà già radicata nel mondo dell’esercizio e che oggi sceglie di ampliare il proprio ruolo nella filiera, portando nella distribuzione una conoscenza diretta delle sale, della programmazione e del pubblico.

Con diversi titoli già in fase avanzata di definizione, la programmazione di Madison Pictures sarà ampia e trasversale, pensata per parlare a pubblici diversi attraverso una selezione attenta, aperta al cinema internazionale. Il nuovo marchio proporrà un cinema capace di unire valore artistico e intrattenimento, con titoli adatti tanto ai grandi multisala quanto alle realtà indipendenti. L’obiettivo è costruire nel tempo un catalogo riconoscibile, in grado di spaziare dal cinema d’autore, al cinema di genere passando per opere d’animazione, documentari, e film pensati per il grande pubblico.

“Madison Pictures rappresenta per noi un’evoluzione naturale”, dichiara Manuele Ilari, Presidente di Madison Pictures. “Prima ancora di proporre film al mercato, noi siamo esercenti: conosciamo dall’interno il lavoro quotidiano della sala, i tempi della programmazione, le esigenze degli operatori e il rapporto con il pubblico. Viviamo il cinema da generazioni e oggi vogliamo mettere questa esperienza al servizio di un progetto distributivo capace di dialogare con tutti: dai grandi circuiti alle sale più piccole, con una proposta costruita sulla qualità, sull’affidabilità e sulla volontà di portare al pubblico storie capaci di emozionare, divertire e sorprendere”.

Madison Pictures è il brand di distribuzione cinematografica nato dall'esperienza diretta di Madison Cinemas srl nella gestione di multisala in Italia. Grazie a questa solida base operativa, la società si distingue per la capacità di dialogare con l'intera filiera e proporre titoli adatti a diverse tipologie di pubblico e contesti.



Madison Pictures è il marchio dedicato alla distribuzione cinematografica di Madison Cinemas S.r.l., realtà italiana attiva nella gestione e nell’esercizio di sale cinematografiche multisala. Madison Pictures seleziona e distribuisce opere nazionali e internazionali, con l’obiettivo di costruire un catalogo ampio e trasversale, capace di unire qualità, intrattenimento e attenzione per pubblici diversi.

Attraverso una proposta che spazia tra generi e linguaggi differenti, il marchio promuove il cinema come esperienza culturale e collettiva, contribuendo all’arricchimento del panorama cinematografico e alla valorizzazione della cultura sul territorio.