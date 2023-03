NewCold, il gigante del freddo punta sull'Italia. "Qui l'hub più grande d'Europa"

Il gigante del freddo ha puntato sull'Italia per diventare, qui, il più grande in Europa. NewCold, azienda di logistica del magazzino attiva nell'ambito dello stoccaggio refrigerato, ha inaugurato il suo nuovo polo nel nostro Paese, in uno dei territori più strategici per il settore e il suo indotto. La notizia non è trascurabile: a Fiorenzuola d'Arda, in provincia di Piacenza, ha infatti aperto uno stabilimento destinato a diventare - una volta terminato, nel 2027 - lo snodo logistico del food più grande del Vecchio Continente. L'investimento complessivo da 200milioni di euro (di cui 70 sono stati già stanziati) parla da sé e racconta molto del progetto. Il programma prevede infatti lo sviluppo di quattro magazzini distinti, per un totale 250 mila posti pallet in 380.160 metri cubi.

Il nuovo hub italiano

Le prime strutture aziendali stanno funzionando, intanto i lavori per l'avanzamento dell'opera proseguono. Il primo magazzino era stato completato a novembre 2022: attualmente vi lavorano 50 persone a tempo indeterminato, che aumenteranno fino ad un massimo di 200 dipendenti durante i mesi di picco della produttività, con un indotto di più di 60 fornitori e una capacità di 75mila posti pallet. Alla recente apertura del secondo lotto seguirà, nei prossimi anni, la costruzione di due ulteriori magazzini di analoga capacità, non solo per il congelato ma anche per il fresco. Il tutto - assicura NewCold - sarà accompagnato da un costante progresso nell'automazione, con tecnologie all'avanguardia e software sviluppati internamente dall'azienda (caratteristica che distingue la global company dai suoi principali competitor).

I tre pilastri

Quello dell'innovazione, non a caso, è uno dei punti che Luca Quaresima, country manager per l'Italia di NewCold, annovera tra i plastri aziendali. "NewCold crea e sviluppa in casa un'innovazione specializzata nel mercato della logistica del food. Non la insegue, non la copia", ha spiegato lo stesso Quaresima parlando con i giornalisti presenti all'inaugurazione del nuovo hub. "Il secondo pilastro è il nostro modo di intendere per cui l'automazione è al servizio della logistica e non viceversa. Il terzo è il nostro rapporto con i clienti, basato su partnership di lungo periodo con contratti decennali e progetti ad hoc in base alle esigenze specifiche", ha aggiunto il manager, prima di invitare la stampa a un tour della nuova struttura di Fiorenzuola d'Arda. "Così vedete di cosa stiamo parlando".

La "control room" e il grande freezer

Così, anche noi siamo entrati nel cuore dell'hub dal quale passeranno volumi sempre più consistenti di merci destinate poi alla grande distribuzione. La visita è iniziata dalla "control room", la stanza dalla quale vengono monitorate le merci stoccate nei magazzini: quelle in deposito e quelle pronte per essere caricate sui tir in arrivo all'esterno. Nella centrale di controllo, i monitor segnalano in tempo reale quel che sta accadendo nei depositi, dove gli operatori affiancano le macchine. Poi, con una giacca termica indosso, abbiamo raggiunto il cuore pulsante dello stabilimento: il grande "freezer" nel quale le merci sono conservate a -23 gradi. Qui è tutto (o quasi) automatizzato e gli imballaggi viaggiano su carrelli meccanizzati che li spostano nel magazzino. Lo stabilimento vanta poi un'avanguardistica area in cui le merci sono stoccate all'interno di un sistema di oxigen reduction, che - ci spiega Luca Queresima - "è il futuro per ridurre incendi. In Italia lo usano in pochi ma scommettiamo che nei prossimi anni lo adotteranno anche altri".

La svolta green della logistica automatizzata

L'obiettivo di NewCold, ha aggiunto il country manager per l'Italia, è "garantire la massima sicurezza alimentare con una significativa riduzione, al contempo, dell'ingombro e dell'energia necessari per il loro funzionamento". Ed è proprio sul tema energetico che Quaresima ha voluto fornire alla stampa alcune sottolineature. " In materia di impatto ambientale siamo il provider logistico più green. Sviluppiamo piattaforme in altezza e quindi con un minor impatto sul suolo. Così raggiungiamo un consumo energetico del 60-70% inferiore a quello della logistica tradizionale ", ha affermato il manager, aggiungendo che il 30% dei cosumi dello stabilimento sarà sostenuto da fonti energetiche alternative come il fotovoltaico.