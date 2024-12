Nextalia: Luigi, Barbara ed Eleonora Berlusconi scommettono sul fondo di Francesco Canzonieri

Ascolta ora 00:00 00:00

Nextalia accoglie H14, il family office della famiglia Berlusconi, nel proprio capitale sociale, segnando un passo strategico che ribadisce il ruolo centrale dei Berlusconi nel panorama degli investimenti italiani. Luigi, Barbara ed Eleonora Berlusconi, tramite H14, hanno scelto di sostenere Francesco Canzonieri, fondatore e amministratore delegato di Nextalia, nella sua missione di supportare le eccellenze italiane.

Questo ingresso è avvenuto tramite un aumento di capitale approvato dall’assemblea degli azionisti. L’esperienza consolidata di H14 negli investimenti in capitale di rischio e crescita si integra con gli obiettivi di Nextalia, che si pone come piattaforma leader per gli investimenti nei mercati privati italiani. Fiammetta Roccia, Head of Permanent Capital di H14, entra nel cda di Nextalia, sottolineando ulteriormente il coinvolgimento della famiglia Berlusconi nel progetto.

Il lancio del fondo Nextalia Flexible Capital

In contemporanea, Nextalia ha annunciato il lancio del fondo "Flexible Capital", un fondo di investimento alternativo con un target ambizioso di raccolta di 350 milioni di euro. Questo strumento, pensato per investitori professionali, sarà dedicato alle aziende italiane di piccole e medie dimensioni con alto potenziale di crescita. La strategia ibrida del fondo, che combina investimenti di maggioranza e minoranza con strumenti innovativi come il preferred equity, rappresenta un’opportunità unica nel segmento Small Cap.

Il commento di Francesco Canzonieri

“Siamo entusiasti di proseguire il nostro percorso di crescita accogliendo H14 come nuovo partner strategico,” ha dichiarato Francesco Canzonieri. “Il lancio di un nuovo fondo con strategia ibrida conferma il ruolo distintivo di Nextalia come piattaforma italiana di riferimento per gli investimenti nei private market.”

Il contributo dei Berlusconi e la visione strategica

La scelta di Luigi, Barbara ed Eleonora Berlusconi di investire in Nextalia tramite H14 non è casuale. Riflette una visione lungimirante e un impegno verso progetti che puntano alla crescita sostenibile e all’eccellenza italiana.

Grazie alla loro partecipazione, Nextalia rafforza la propria capacità di attrarre investitori di alto profilo e di consolidarsi come leader nel settore.

Con questa partnership, Nextalia non solo amplia il proprio network di investitori strategici, ma getta solide basi per un futuro caratterizzato da innovazione e valorizzazione delle imprese italiane.