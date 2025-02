Niente copyright per i sandali Birkenstock, scivolone a Wall Street

Ascolta ora 00:00 00:00

Cool quanto si vuole, ma i sandali Birkenstock non possono fregiarsi dello status di opere d’arte. Una doccia gelata alle ambizioni del produttore dei sandali è arrivata oggi dal tribunale tedesco che, con una sentenza della Corte federale di giustizia, ha rigettato la richiesta di protezione dalle leggi sul copyright per i suoi prodotti in modo da impedire ai concorrenti di vendere versioni contraffatte dei sandali con suola in sughero.

Birkenstock, i cui sandali negli ultimi anni sono diventate estremamente popolari dopo che l'attrice Margot Robbie ne ha indossato un paio rosa nella scena finale del film Barbie, due anni fa ha presentato una denuncia contro due competitor tedeschi (Tchibo e shoe.com), nonché contro il rivenditore danese Bestseller, in quanto vendevano modelli di sandali simili ai suoi. Dopo aver perso la causa presso la Corte d’Appello nel 2024, la società non ha gettato la spugna appellandosi alla Corte Federale tedesca, che oggi ha confermato quanto asserito dalla Corte d’appello, osservando che "requisiti tecnici, regole o altri vincoli determinano il design" dei sandali Birkenstock, mentre per la tutela del diritto d’autore "è necessario raggiungere un livello di creazione che permetta di riconoscere l’individualità".

Birkenstock non si arrende. "Vogliamo fare in modo che i copiatori non possano più guadagnare con il nostro marchio, ha dichiarato il portavoce dell’azienda Jochen Gutzy, sottolineando come controversie simili siano in corso in Francia, Paesi Bassi, Danimarca e Svizzera, dove si attende anche una decisione della Corte di giustizia europea.

La reazione del titolo quotato a Wall Street (proprio dal 2023) non si è fatta attendere, con un tonfo del 6% a 51,48 dollari. Sempre oggi sono arrivati anche i conti trimestrali di Birkenstock che ha mantenuto invariate le previsioni per il 2025.

Il produttore di scarpe tedesco ha riportato utili per azione (Eps) pari a 0,18 euro, rispetto alla stima di consensus di 0,16 euro. I ricavi del trimestre sono stati di 361,7 milioni di euro, superando i 355,39 milioni di euro previsti dagli analisti.