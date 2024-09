Un nuovo modo di viaggiare, ripensando alla Dolce Vita

Ascolta ora 00:00 00:00

L’obiettivo era quello di creare un nuovo modo di viaggiare e di vivere il treno. Ispirato al passato e allo stile dell’Italia della Dolce Vita, ma al contempo moderno, improntato alla sostenibilità e dotato di tutti i comfort. FS Treni Turistici Italiani, società del Gruppo FS, è nata così con lo scopo di reinterpretare il turismo ferroviario creando un servizio che non c’era. L’idea è infatti quella di tornare a un modo di viaggiare non frettoloso, basato sulla qualità della vita a bordo e sul concetto che vede il viaggio verso la destinazione come un elemento della vacanza stessa. Come un piacere che va assaporato chilometro dopo chilometro e non solo come un momento di trasporto.

La stessa livrea di questi treni, colorata di blu e celeste, rappresenta un tratto distintivo che riprende la tradizione ferroviaria del Belpaese e che idealmente richiama il Rapido, in servizio negli anni 60’ e 70’ tra Milano, Roma e Napoli. L'attenzione al viaggiatore è un altro tratto caratteristico che si evidenzia, ad esempio, nella carrozza ristorante, il cui menù vuole rispettare la tradizione made in Italy, così come nei servizi a terra grazie al desk d’accoglienza pronto a farsi carico dei bagagli da caricare nella carrozza dedicata.

I treni Espressi, così si chiamano i convogli di FS Treni Turistici Italiani, viaggiano sia di notte che di giorno e collegano le aree del Paese a maggiore vocazione turistica, rappresentando anche un esempio di circolarità in ambito ferroviario. Già circolanti per altri servizi viaggiatori sulla rete italiana, le carrozze che compongono questi particolari convogli ora godono di nuova vita attraverso una ristrutturazione accurata e approfondita che ha posto l’accento sulla qualità della vita a bordo, sulla spaziosità e sulla silenziosità.

In particolare, nei treni giorno è possibile trovare il salottino, un ambiente da condividere o da vivere da soli, mentre nei treni notte è il vagone letto a essere protagonista con i suoi spazi confortevoli e una cura dei dettagli che accompagnano il riposo dei viaggiatori. Tra i servizi distintivi e più apprezzati dai passeggeri, sia nell'offerta notturna che diurna, spicca il già citato vagone ristorante, uno spazio dove poter assaporare – magari beneficiando di un momento di convivialità – un menù dedicato alle peculiarità della tratta e alla stagionalità del collegamento. Altro elemento che ha riscontrato i favori del pubblico è il bagagliaio, una carrozza dedicata ai bagagli ingombranti e all’attrezzatura sportiva che rappresenta un unicum nel panorama ferroviario italiano.

«Nulla è lasciato al caso, dai colori ai materiali, fino alla formazione del personale.

Tutto è pensato e costruito per viaggiare di giorno così come di notte su una sorta di hotellerie su rotaia», spiegano da FS Treni Turistici Italiani. In questo modo, il viaggio turistico diventa un’esperienza dotata di un’intrinseca capacità narrativa, capace di regalare emozioni grazie alla panoramicità delle tratte percorse.