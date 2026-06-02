Nvidia vara i superchip per il nuovo computer

Nel 1981, ovvero 45 anni fa, arriva in commercio il primo personal computer che ha rivoluzionato le vite di tutti. Ieri, Jensen Huang, l'ad di Nvidia, ha detto di essere pronto a portare il futuro dei computer nelle case di tutti, sfidando così Intel, Apple e Amd.

Durante il Computex a Taiwan, il ceo della società da 5mila miliardi di dollari di capitalizzazione, ha annunciato di essere pronto a entrare nel mercato dei computer con un nuovo chip in collaborazione con Microsoft. «Questa è la prima linea di pc completamente riprogettata e reinventata per l'era degli agenti intelligenti», ha raccontato. Il grande protagonista dell'autunno per Nvidia sarà quindi Rtx Spark, un nuovo chip - che integra microprocessore e chip grafico - che sarà alla base del nuovo sistema operativo Windows.

Dal punto di vista tecnico, il nuovo superchip sarà dotato di una Cpu, ovvero un'unità di elaborazione centrale, fino a 20 core di calcolo e un processore grafico di generazione Blackwell, che permetteranno di sfruttare i computer portatili per il gaming. Ma la vera rivoluzione risiede nel software e nell'unione con l'intelligenza artificiale. Come ha raccontato Huang, i nuovi computer non si limiteranno a eseguire semplici compiti, ma ospiteranno dei veri e propri agenti intelligenti, senza bisogno di collegarsi al cloud.

Insomma, i computer del futuro potranno comprendere i prompt, elaborare visioni artificiali, generare video e audio e operare continuamente in un ambiente sandbox sicuro. In parole semplici, ogni computer avrà un assistente IA che conosce le abitudini, i dati e il modo di lavorare del suo utente.

Quella che ci troviamo di fronte non è un semplice nuovo chip, ma ha le potenzialità per rivoluzionare in profondità il settore. «Stiamo assistendo a una nuova reinvenzione del computer che ricorda quella del telefonino quando sono arrivati gli smartphone e posso immaginare che un giorno ci sarà un supercomputer IA in ogni casa» ha sottolineato il Ceo di Nvidia. L'obiettivo è rendere l'intelligenza artificiale una presenza sempre più integrata nella vita quotidiana. Secondo Huang, nel giro di un decennio queste tecnologie potrebbero affiancare gli utenti in gran parte delle attività quotidiane, diventando un vero e proprio assistente personale.

Il nuovo potentissimo processore per laptop sarà basato sull'architettura Arm (ieri +16% in Borsa), differenziandosi dagli altri principali computer che si affidano ai prodotti di Intel o Amd.

La scelta è caduta su Arm per la sua enorme efficienza energetica.

Dopo l'annuncio, il titolo di Nvidia è balzato del 4,3% nelle contrattazioni mattutine, raggiungendo quota 220,21 dollari, mentre Intel ha perso circa il 4%.