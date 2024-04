Stellantis, Tavares alza ancora il tiro: "Ne pagherete le conseguenze"

Frasi sibilline e negare l’evidenza: questa la ricetta di Carlos Tavares. L’amministratore delegato di Stellantis è intervenuto a margine dell’inaugurazione a Torino del nuovo eDCT Assembly Plant, all'interno del progetto Mirafiori Automotive Park 2030, e ha rilasciato dichiarazioni destinate a riaccendere il dibattito. Dopo i botta e risposta al vetriolo con il governo, il manager portoghese ha deciso di alzare nuovamente il tiro: “Siamo in grado di tenere testa ai competitor cinesi, se qualcuno vuole introdurre competitor cinesi sarà responsabile delle decisioni impopolari che dovranno essere prese” . Un messaggio destinato a Roma, senza troppi giri di parole.

Incalzato sulla mobilità elettrica, Tavares ha rimarcato di non conoscere gli impatti della transizione tra cinque anni, ma introdurre i produttori cinesi in Italia e in Europa avrà impatti sociali forti. Per l’amministratore delegato di Stellantis, i costruttori di Pechino rappresentano “una grande minaccia” , ma non s’è mostrato particolarmente preoccupato dal confronto: “Combatteremo, vinceremo, ma avremo qualche cicatrice” .

Ma non è tutto. Nel corso del suo intervento, Tavares ha bollato come fake news tutte le voci che vedono Stellantis sempre più lontana dall’Italia. Le bufale “aprono la finestra per fare entrare i cinesi” , il suo j’accuse: "In Italia ci sentiamo a casa, siamo i leader di questo mercato con più del 34%. Non abbiamo intenzione di andare via dall'Italia; crediamo in questo Paese abbiamo capacità, idee e progetti per tenere fede ai nostri impegni" . Stellantis non se ne andrà, anzi rafforzerà la leadership nel Paese.

Parole nette ma quantomeno curiose, perché i fatti raccontano tutt’altro. Pensiamo alle già citate minacce nel confronto con il governo, con venti di addio senza incentivi, oppure a quanto sta accadendo nei principali stabilimenti, con l’emorragia forzata di lavoratori: tagli di personale continui che mettono in discussione la bontà delle esternazioni di Tavares circa la “centralità dell’Italia” nell’ambito delle attività globali del gruppo. E ancora la promessa mancata di un milione di auto, la produzione dimezzata a Melfi e Cassino, lo html" target="_blank" data-ga4-click-event-target="internal" rel="noopener">smantellamento della sede storica di Mirafiori.