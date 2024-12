Oro e bitcoin, come diversificare gli investimenti: i consigli per il 2025

Ascolta ora 00:00 00:00

BlackRock, il maggiore asset manager al mondo, rimane pro-rischio per il 2025 privilegiando in prima luogo l’azionario statunitense, mentre nell’obbligazionario indica una modesta preferenza per il credito rispetto ai bond governativi. Il Global Outlook 2025 di BlackRock si basa su un punto fermo, Wall Street continuerà a sovraperformare. “Una previsione che non ha molto a che fare con politiche che varranno implementate dalla nuova amministrazione Trump - ha spiegato Bruno Rovelli, chief investment strategist di BlackRock Italia - . La crescita Usa è attesa superiore rispetto a resto del mondo. La performance in dollari della Borsa statunitense rispetto al resto del mondo da 2011 a oggi si è mantenuta nettamente superiore, questo in virtù dell’enorme sovraperformance degli utili del corporate Usa rispetto a resto del mondo, con tech e healthcare a fare da guida”.

“L’equity riflette dinamiche settoriali peculiari, la cosa che mercato azionario realmente deve temere è la recessione, solo in quel caso si avrebbe un aumento del nervosismo. Incognita maggiore è la sequenza e l’intensità delle misure prese dall’amministrazione Trump e queste andranno a condizionare anche l’operato della Fed”. Tiepida la view sull’Europa nonostante presenti uno sconto record rispetto a Wall Street. “Per avere performance serve un catalyst macro o micro e al momento in Europa si fa un po’ fatica a trovarne”, osserva Rovelli che dettaglia i differenti approcci a livello di politica fiscale, con gli Usa che negli ultimi 20 anni hanno tratto vantaggio da un supporto fiscale molto elevato rispetto all’Europa. Solo l’eventualità di una politica più espansiva di paesi quali Germania potrebbe creare in prospettiva dei benefici.

Reddito fisso: sottopeso sui Treasury

Nel reddito fisso, Blackrock per il prossimo anno è sottopeso sui Treasury. Gli investitori probabilmente chiederanno un yield elevato per detenere il debito pubblico a lungo termine per tenere conto dell'inflazione e dell'ampio deficit degli Stati Uniti. Ciò eserciterà una pressione al rialzo sui rendimenti dei Treasury a lungo termine, anche perché “risulta difficile credere che il netto della politica fiscale americana nei prossimi anni sia restrittivo, è più probabile che sarà espansivo e questo peserà”, ha argomentato Rovelli.

Oro e bitcoin, i due asset decorrelati da scenario economico

Per diversificare i portafogli d’investimento, che in futuro dovranno essere meno statici in virtù della necessità di cambiare più frequentemente la composizione strategica degli asset in portafoglio, Blackrock indica l’oro come un buon “diversificatore”, in quanto la sua domanda al momento risulta elevata in virtù della brama di metallo giallo da parte delle banche centrali dei paesi emergenti.

Un altro asset class in grado di riflettere trend sottostanti non allineati allo scenario economico, è il Bitcoin.

“In ottica di asset allocation strategica, può avere un ruolo – rimarca l’esperto di Blackrock - molto dipende dalla propensione al rischio, ma può essere un asset idoneo come l’oro per la diversificazione del portafoglio”.