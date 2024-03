Il monito dell’Antitrust su PagoPa: “Irregolare la cessione a Poste, va fatta un’asta pubblica"

La cessione di PagoPa a Poste è irregolare, va fatta un’asta pubblica: questo il monito dell’Antitrust al governo. In un documento depositato in commissione Bilancio della Camera in relazione al decreto Pnrr nella parte riguardante PagoPa, il Garante della Concorrenza ha sottolineato che “la cessione del 49% del capitale di una società pubblica dovrebbe rispettare condizioni minimali di trasparenza e non discriminazione a garanzia del mercato, oltre, ovviamente, a massimizzare il gettito per l'erario dello Stato" . Entrando nel dettagli, l’articolo 20 del decreto – ai commi 3,4 e 5 – prevede l'ingresso dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (Ipzs) e di Poste Italiane S.p.A. nel capitale sociale di PagoPa S.p.A., decretando delle “criticità concorrenziali” .

Nel documento, l’Antitrust evidenzia che la norma di legge presenta alcune criticità concorrenziali “sia su un piano generale, con riferimento alla modalità seguita per la cessione al mercato della società pubblica, sia per le specifiche caratteristiche del soggetto cessionario individuato dal legislatore". Per il Garante, "in una prospettiva di garanzia del mercato e dei diritti degli operatori potenzialmente interessati, l'individuazione del cessionario della quota del 49% dovrebbe avvenire ad esito di un'asta competitiva o comunque di una procedura che valuti e metta a confronto più manifestazioni di interesse" .

Creata per consentire il pagamento dei tributi in maniera sicura e veloce, PagoPa godrebbe di un “non replicabile” vantaggio rispetto a qualunque altra piattaforma costituita dai privati. Uno squilibrio competitivo già segnalato da Assoutenti e dall’Abi in una memoria depositata alla commissione Bilancio della Camera. Per l’associazione delle banche, infatti, la cessione della quota di partecipazione a Poste aggraverebbe “le preoccupazioni concorrenziali per gli altri PSP che sono obbligati per legge (art. 65, comma 2 D. Lgs 217/2017) a utilizzare la Piattaforma PagoPA per incassare dalle pubbliche amministrazioni" .