Philip Morris, c'è l'accordo con KT&G: ecco gli obiettivi

Philip Morris International (Pmi) ha annunciato una collaborazione a lungo termine con KT&G, principale produttore di tabacco e nicotina della Corea del Sud così da continuare ad avere l'esclusiva mondiale sulla commercializzazione degli innovativi dispositivi senza combustione (come abbiamo visto sul Giornale) e i suoi relativi stick di tabacco della principale azienda produttrice coreana.

"Futuro senza fumo"

L'accordo annunciato nelle scorse ore durerà per 15 anni all'interno dei quali saranno effettuati, ogni tre anni, cicli di verifica per le prestazioni e i relativi impegni presi. La collaborazione tra i due colossi è già iniziata proprio tre anni fa e la Philip Morris sta commercializzando i prodotti di KT&G in oltre 30 mercati nel mondo: la previsione è che nel primo triennio si possa arrivare a impegni per verranno equivalenti a 16 miliardi di materiali di consumo da tabacco. " Siamo soddisfatti del successo della partnership con KT&G fino ad ora e crediamo che una collaborazione a lungo termine possa accelerare il raggiungimento di un futuro senza fumo. Il nostro obiettivo è che tutti coloro che non smettono di fumare possano passare a prodotti tecnologici senza combustione che rappresentano una valida alternativa alle sigarette tradizionali" , ha dichiarato Jacek Olczak, Amministratore delegato di Philip Morris International.

Quali sono gli obiettivi

Olczak ha sottolineato che la transizione a un futuro senza fumo sarà possibile soltanto " se tutti i fumatori adulti avranno accesso ad alternative valide e a informazioni accurate su questi prodotti innovativi" . Philip Morris International e KT&G stanno chiedendo alle autorità di regolamentazione, agli scienziati e ai professionisti mondiali della salute, compresa la Corea, " di cogliere il potenziale di queste innovazioni tecnologiche per allontanare i fumatori dalle sigarette ", ha aggiunto. Dal momento della trasformazione grazie a prodotti d'eccellenza quali Iqos Iluma e tanti altri, "milioni di fumatori adulti sono passati ai nostri prodotti senza combustione e hanno abbandonato del tutto le sigarette", spiega l'Ad.

I prodotti lil di KT&G svolgono un ruolo complementare a IQOS, il prodotto leader nel mondo nella categoria dei prodotti a tabacco riscaldato, " e la nostra continua collaborazione offrirà ai fumatori adulti di tutto il mondo più opzioni per abbandonare le sigarette ". In questo senso, la partnership con la multinazionale coreana " accelererà la nostra visione condivisa di un futuro senza fumo ". L'accordo consentirà alla Philip Morris International di avere l'esclusiva sulla produzione dei marchi senza combustione di KT&G comprese le proposte per i mercati a basso e medio reddito.

I nuovi prodotti Pmi

La multinazionale americana del tabacco ha anche ottenuto l'approvazione, da parte della Fda (Food and Drug Administration), alla commercializzazione di tre nuovi prodotti a tabacco riscaldato di Philip Morris Producs S.A. nel mercato americano. Come spiegato dall'Fda, si tratta di tre varianti di stick di tabacco che potranno essere utilizzati con IQOS, dispositivo elettronico che riscalda il tabacco e rilascia nell'aria un vapore che contiene nicotina ma non genera alcuna combustione. " I diversi prodotti del tabacco presentano livelli diversi di rischio per i fumatori, con i prodotti tradizionali del tabacco combustibile che restano i più dannosi ” e "i benefici netti a livello di popolazione per i fumatori adulti superano i rischi per i giovani", spiega l'Agenzia.