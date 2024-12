Piaggio Aerospace batterà bandiera turca. Ok del Mimit al gruppo Baykar (Erdogan)

Ascolta ora 00:00 00:00

Semaforo verde dal Mimit alla cessione di Piaggio Aerospace alla turca Baykar. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha autorizzato i commissari straordinari di Piaggio Aero Industries e Piaggio Aviation, le due società in amministrazione straordinaria che operano sotto il marchio Piaggio Aerospace, a procedere con la cessione di tutti i complessi aziendali condotti alla società turca specializzata in veicoli aerei senza pilota e tecnologie aerospaziali avanzate che ha un fatturato di 2 miliardi di dollari, di cui il 90% arriva dalle esportazioni (dati relativi al 2023).

Baykar, presieduta da Selcuk Baykratar, genero del presidente Recep Tayyip Erdogan, ha battuto la concorrenza di altri due player internazionali che avevano presentato delle offerte vincolanti per l’acquisto di tutti i complessi aziendali. L’acquirente si è impegnato a mantenere e potenziare sia le attività di produzione di aeromobili sia le attività di manutenzione motori e di produzione di componenti motoristici. «Dopo sei anni di attesa - ha affermato il ministro Alfonso Urso - ridiamo un futuro a Piaggio Aerospace, un asset strategico per il nostro Paese, con una prospettiva produttiva di lungo periodo, salvaguardando complessi aziendali e forza lavoro». Piaggio Aerospace era infatti in amministrazione straordinaria dalla fine del 2018 e in questi anni sotto la

gestione dei commissari straordinari Carmelo Cosentino, Vincenzo Nicastro e Gianpaolo Davide Rossetti il

gruppo è riuscito a costruire un significativo portafoglio ordini, mantenendo la piena operatività e onorando gli impegni presi con i propri clienti, senza dover ricorrere alla cassa integrazione o a contributi pubblici.