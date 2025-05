Pier Silvio Berlusconi tra i primi dieci della Top Manager Reputation

Ascolta ora 00:00 00:00

Pier Silvio Berlusconi è attualmente l’unico top manager del settore media presente nella top ten nazionale della reputazione, secondo la classifica di maggio 2025 elaborata dall’Osservatorio “Top Manager Reputation”, che ogni mese monitora la reputazione online dei vertici delle principali aziende italiane. Come di consueto, i primi posti sono occupati da figure di riferimento nei settori auto, finanza, energia e moda, da sempre centrali nel dibattito economico e istituzionale. In questo contesto, la posizione di Berlusconi spicca: conquista il secondo posto assoluto, distinguendosi come caso unico nel panorama manageriale nazionale.

Da 22 mesi guida con continuità la classifica settoriale “Media e Telco”, mantenendo la prima posizione grazie a una reputazione costruita su solidità, coerenza e visione strategica.

La sua presenza stabile sul podio della reputazione manageriale italiana conferma il valore riconosciuto del suo profilo e sottolinea il ruolo sempre più centrale di MFE – MediaForEurope nel sistema industriale e mediatico europeo.