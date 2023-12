Pioggia di miliardi per Musk: ecco il segreto dietro ai guadagni

Non c'è alcun dubbio che sia l'uomo più ricco del mondo, e pure per distacco, nei confronti di Bernard Arnault al secondo posto con un patrimonio stimato dal Bloomberg Billionaires Index di 179 miliardi di dollari: Elon Musk, il patron di Tesla, guida la classifica mondiale con 229 miliardi di dollari e in questo 2023 che si appresta a chiudere ha scavalcato proprio il francese con un guadagno di 95 miliardi di dollari.

Come fa a guadagnare così

La domanda sorge spontanea: ma come ha fatto ad accumulare queste cifre nonostante le perdite dello scorso anno stimate in circa 138 miliardi di dollari e la non sempre rosea situazione finanziaria di Tesla e X, l'ex social Twitter giusto per fare due esempi noti al grande pubblico? Per quanto riguarda il mondo dell'automotive di cui far parte da anni il magnate, c'è da dire che dopo il potenziale crollo di Tesla nel 2022, nell'ultimo trimestre di quest'anno la società ha ricavato circa 23,4 miliardi di ricavi, soltanto un po’ di meno rispetto ai 24,05 miliardi previsti dagli analisti ma con un fatturato più elevato del 13% rispetto agli stessi mesi del 2022.

Per quanto riguarda, invece, il tanto discusso e controverso social X sul quale si è anche stagliata l'Unione Europea, secondo l'azienda leader mondiale sull'analisi dei dati (Social Media Analytics Platform di GlobalData), grazie anche alle interazioni social in aumento sarebbe importante puntare su Tesla in Borsa. Come ricorda il Corriere, il suo titolo sull'indice Nasdaq è schizzato al +44,5% nell'ultimo anno che vale un terzo di tutte le aziende di auto elettriche nel mondo. Non dimentichiamoci che Musk (anche se non è quotata in borsa) detiene anche l'azienda spaziale SpaceX che da sola vale oltre 180 miliardi. Ecco, sono proprio queste ultime le aziende che gli hanno permesso di recuperare il terreno perduto lo scorso anno e non sentire alcuna crisi economica.