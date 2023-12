100 miliardi di dollari: chi è la prima donna ad accumulare questa cifra

È la prima donna al mondo ad aver accumulato beni per 100 miliardi di dollari, al cambio con l'Euro si tratta di poco di 90 miliardi: stiamo parlando di Françoise Bettencourt Meyers, donna d'affari francese di 70 anni che controlla un terzo de L'Oreal, il più grande produttore di cosmetici al mondo. Per questo motivo si piazza al dodicesimo posto nella classifica del Bloomberg Billionaires Index che elenca le persone più ricche del pianeta.

Il profilo della miliardaria

Come spiega l'agenzia di stampa americana, la Meyers è presidente della holding che detiene la posta in gioco della famiglia che fino al 2017, prima della morte, apparteneva alla madre Liliane. L'Oreal possiede i marchi Lancome e Garnier e ha generato un fatturato di 38,3 miliardi di euro (4,9 miliardi di dollari) nel 2022. La maggior parte della fortuna di Bettencourt Meyer, però, è dovuta alle sue quote con L'Oreal dal momento che la sua famiglia possiede il 34,7% del capitale azionario. L'Oreal ha pagato alla sua famiglia oltre 10 miliardi di euro (11,2 miliardi di dollari) in dividendi secondo un'analisi di dati e documenti pubblicati da Bloomberg.

Il momento in cui ha raggiunto la cifra record di 100 miliardi di dollari come patrimonio è stato lo scorso giovedì 28 dicembre dopo che il titolo L'Oreal ha guadagnato lo 0,58%, raggiungendo il valore record di 451,30 euro. L'impero francese della bellezza fu fondato nel 1909 dal nonno, Eugene Schueller. L'azienda è riuscita a superare egregiamente gli anni della pandemia quando aveva visto una riduzione drastica delle sue vendite con le persone chiuse in casa e sempre meno interessate all'uso dei cosmetici. La cifra record l'avvicina (ma resta ancora lontana) dal connazione Bernard Arnault, secondo uomo più ricco del mondo e dietro soltanto a Elon Musk con un patrimonio netto di 179 miliardi di dollari. Arnault ha fondato LVMH, il più grande gruppo di lusso del mondo che detiene alcuni marchi qualiu Fendi e Louis Vuitton.