Pirelli confermata nella “Climate A List” di CDP per il settimo anno consecutivo

Pirelli ottiene per il settimo anno di fila il riconoscimento di leader globale nella lotta ai cambiamenti climatici, entrando nella “Climate A List” di CDP per il 2024. CDP è un'organizzazione internazionale no-profit che ha analizzato i dati ambientali di oltre 24.800 aziende in tutto il mondo.

Il rating “A” assegnato a Pirelli, il punteggio più alto possibile nella categoria Climate, riflette l'efficacia della strategia di decarbonizzazione dell'azienda, i suoi sforzi per ridurre le emissioni di gas serra e i rischi climatici, nonché il suo impegno nello sviluppo di un’economia a basse emissioni di carbonio. La valutazione positiva si basa anche sulla completezza, trasparenza e sulle migliori pratiche adottate da Pirelli per gestire l'impatto ambientale.

Questo riconoscimento conferma il continuo impegno di Pirelli verso la sostenibilità, in linea con l’obiettivo a lungo termine di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2040, un traguardo approvato da SBTi e considerato il più ambizioso tra i principali produttori di pneumatici a livello globale.

CDP, che promuove la riduzione delle emissioni di gas serra, la salvaguardia delle risorse idriche e la protezione delle foreste, raccoglie e valuta in modo indipendente i dati relativi agli impatti ambientali, ai rischi e alle opportunità aziendali.

Nel 2024, su richiesta di oltre 700 investitori che gestiscono asset per un valore complessivo di oltre 140 trilioni di dollari, le aziende coinvolte hanno trasmesso le informazioni relative all’ambiente tramite la piattaforma di CDP.