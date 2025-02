Poste Italiane, utile record oltre i 2 miliardi nel 2024

Ascolta ora 00:00 00:00

Poste Italiane chiude il 2024 con risultati finanziari da record, confermando la sua solida traiettoria di crescita e superando le previsioni del piano strategico. L’utile netto raggiunge i 2,01 miliardi di euro, il livello più alto mai registrato dalla società, con due anni di anticipo rispetto agli obiettivi prefissati e in linea con l’ultima guidance aggiornata.

I ricavi del 2024 si attestano a 12,6 miliardi di euro, con un incremento del 5% su base annua, trainati dalla crescita in tutte le business unit. Il risultato operativo (Ebit) adjusted raggiunge 2,96 miliardi di euro, quasi il triplo rispetto al 2017 e ben oltre le ultime previsioni del mercato.

“A marzo del 2024, durante il nostro Investor Day, abbiamo condiviso con entusiasmo la nostra visione e oggi, a distanza di un anno dall’avvio del nostro Piano Strategico, abbiamo superato gli obiettivi finanziari, registrando una solida performance su tutta la nostra piattaforma e realizzando con successo le nostre priorità strategiche. Nell’era digitale, Poste Italiane rimane una delle istituzioni più affidabili in Italia, con una presenza fisica capillare in ogni comunità e la più grande piattaforma digitale del Paese”, ha commentato l’ad Matteo Del Fante.

Le principali aree di business

Servizi Finanziari : ricavi in aumento del 5,6% su base annua, attestandosi a 5,5 miliardi di euro, grazie alla crescita del portafoglio investimenti e al boom delle commissioni per la distribuzione di prodotti finanziari.

: ricavi in aumento del 5,6% su base annua, attestandosi a 5,5 miliardi di euro, grazie alla crescita del portafoglio investimenti e al boom delle commissioni per la distribuzione di prodotti finanziari. Servizi Assicurativi : raccolta netta positiva nel comparto Vita, con ricavi in crescita del 4,7% a 1,6 miliardi di euro e premi lordi nel business della protezione che superano la soglia del miliardo di euro.

: raccolta netta positiva nel comparto Vita, con ricavi in crescita del 4,7% a 1,6 miliardi di euro e premi lordi nel business della protezione che superano la soglia del miliardo di euro. Servizi Postepay : ricavi in aumento del 9,5%, raggiungendo 1,6 miliardi di euro, con un Ebit in crescita del 20,3% su base annua. Fondamentale il contributo del business energia, che ha anticipato le previsioni di piano.

: ricavi in aumento del 9,5%, raggiungendo 1,6 miliardi di euro, con un Ebit in crescita del 20,3% su base annua. Fondamentale il contributo del business energia, che ha anticipato le previsioni di piano. Corrispondenza e Pacchi: consolidata la leadership nel settore, con ricavi pari a 3,8 miliardi di euro, in crescita del 2,6% rispetto all’anno precedente.

I risultati hanno determinato la proposta di un dividendo unitario di 1,08 euro (in pagamento da giugno), con un aumento del 35% rispetto al 2023. La distribuzione totale agli azionisti ammonta a 1,4 miliardi di euro, in linea con la nuova politica dei dividendi. “A marzo dello scorso anno avevamo fissato un target di dividendo per azione pari a un euro nel 2026, pertanto oggi possiamo dire di aver superato il nostro obiettivo con due anni di anticipo”, ha sottolineato Del Fante aggiungendo che “il 2024 segna l'ottavo anno consecutivo di crescita del dividendo annuale, con un totale di dividendi distribuiti dal 2016 pari a 7 miliardi”.

Guardando

al futuro, Poste Italiane conferma una guidance per il 2025 che prevede un utile netto di 2,1 miliardi di euro e un Ebit adjusted di 3,1 miliardi di euro, segnalando una crescita costante e sostenibile nel lungo periodo.