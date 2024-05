Prometeon Supplier Awards: premiati i vincitori a Milano

Via alla prima edizione del Prometeon Supplier Award, la selezione firmata da Prometeon Tyre Group, azienda leader nello sviluppo, produzione e commercializzazione di pneumatici per i settori Industrial, Agro e OTR. L'evento si è tenuto presso il teatro Alcione di Milano. Sono 11 fornitori a livello globale che hanno ricevuto il premio.

La selezione

I Supplier Awards hanno reso partecipi 8.000 fornitori del Gruppo in tutto il mondo e sono stati coordinati dal Global Procurement Department di Prometeon Tyre Group. Le categorie erano cinque: Miglior fornitore di materia prima a livello globale; Miglior fornitore di logistica a livello locale che includeva: Brasile, Turchia, Egitto; Miglior fornitore di servizi a livello locale tra Brasile, Turchia, Egitto; Miglior fornitore di macchinari e MRO sempre a livello locale con la possibilità di scegliere tra Brasile, Turchia, Egitto; Miglior fornitore ESG a livello globale. I fornitori sono stati valutati a 360 gradi in base alla loro capacità di creare valore per Prometeon, considerando le loro performance in termini di tempi, costi e, soprattutto, la qualità complessiva del loro contributo. In merito all'evento Federica Tondini, Chief Procurement Officer di Prometeon Tyre Group ha affermato: “Con questi Awards vogliamo riconoscere il valore dei nostri fornitori, fondamentali per la crescita di Prometeon. Ci hanno aiutato nella gestione della catena di approvvigionamento, investendo in molti casi in progetti congiunti. La relazione che abbiamo costruito con i nostri fornitori dimostra che è possibile superare con successo i momenti difficili generati dall’incertezza globale, come avvenuto in passato con il Covid, con la crisi ai confini orientali dell’Europa e più recentemente con la crisi nel Medio Oriente e con l’alluvione in Brasile che risale solo poche settimane fa. L’evento di premiazione conclude un percorso che è durato un anno e che ha reso ancora più solide le relazioni tra Prometeon e i suoi fornitori, ispirate dai pilastri della strategia del Gruppo: innovazione, qualità e sostenibilità”. Il modello di assegnazione del Supplier Award relativo agli ESG (Environmental, Social, Governance) prevedeva che i fornitori presentassero il loro progetto più importante in ambito ESG e il vincitore potrà proseguire lo stesso in partnership con Prometeon. Sono più di 100 i progetti ricevuti in fase di selezione.

I vincitori

I vincitori dei Prometeon Supplier Awards 2023 sono stati annunciati, riconoscendo l'eccellenza tra i fornitori del Prometeon Tyre Group a livello globale e locale. Per i premi globali, Sennics è stato riconosciuto come miglior fornitore di materia prima, mentre Cabot ha vinto il premio come miglior fornitore ESG. A livello locale, AGR Rodasul in Brasile, GAC in Egitto e Sağlık Transport in Turchia sono stati premiati come migliori fornitori di logistica. Nel settore dei servizi, i riconoscimenti sono andati a LC Centro de Montagem in Brasile, Difco in Egitto e ISS Hazır Yemek in Turchia. Infine, per la categoria macchinari e MRO, Neolubes in Brasile, Ashtecs in Egitto ed Erdemtaş Makina in Turchia sono stati i vincitori.

Questi premi sono dedicati ai fornitori che si sono distinti per la loro capacità diper Prometeon, valutati in base alle loro performance in termini di tempi, costi e qualità complessiva del loro contributo.