Prosieben si trasforma per fare largo a Mfe

La marcia di Mfe-Mediaset in Germania continua. Ieri sono arrivate le dimissioni di due consiglieri del Supervisory Board di ProsiebenSat1, l'emittente bavarese di cui Mfe detiene il 75,6% del capitale. I consiglieri Klara Brachtlova, rappresentante dell'ex socio Ppf, e l'indipendente Christoph Mainusch (anch'egli in quota al gruppo finanziario ceco Ppf) hanno rassegnato le dimissioni. La mossa era dovuta dal momento che Ppf - che in primavera aveva presentato un'opa parziale sul gruppo tedesco in concorrenza con quella di Mfe - è poi uscita dall'azionariato aderendo all'offerta italiana. Il passo indietro consente a Mfe di contare su una rappresentanza proporzionata al proprio ruolo di controllo: sui sette consiglieri rimasti, quattro erano già espressione di Mfe e ora sono in maggioranza. La mossa dà il via al cambio di controllo nella governance di Prosieben. La società di Unterfohring si legge in una nota - intende procedere con l'istanza in Tribunale per l'indicazione dei nuovi membri del Supervisory Board, in modo da «riflettere adeguatamente la nuova struttura azionaria». L'istanza in tribunale riguarderà la richiesta di sostituire i due posti vacanti in modo da ripristinare il corretto funzionamento del consiglio. Per questo la richiesta sarà supportata dall'indicazione dei nuovi nomi da parte dello stesso board e di Mfe. Il tutto chiedendo una procedura d'urgenza in modo da arrivare alla nomina entro qualche settimana. Ciò permetterà a Mfe di accelerare i tempi rispetto alla convocazione di un'assemblea, procedura che richiede 60 giorni.

Con il Supervisory board al completo Mfe si troverà con 6 consiglieri su 9 e potrà determinare la composizione e la nomina di un nuovo consiglio esecutivo, l'organo che, nella governance duale, gestisce la società.

E che Mfe ha fretta di scegliere, per mettere a punto un piano industriale che rifletta la strategia di integrazione che il ceo Pier Silvio Berlusconi (in foto) ha in mente. E che richiede, per Prosieben, una forte cura ricostituente dopo il profit warning che gli attuali manager hanno comunicato in questi giorni.