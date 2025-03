Prysmian scatta in avanti a Piazza Affari

Ascolta ora 00:00 00:00

Scatto in avanti di Prysmian a Piazza Affari. Il titolo del gruppo italiano, leader nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, si è messo in evidenza questa mattina figurando tra i migliori del listino principale di Milano. Intorno alle ore 12.00 l’azione segna un progresso di quasi 6 punti percentuali a quota 56,4 euro, facendo meglio dell’indice principale Ftse Mib, in rialzo del 2% circa. Prysmian ha annunciato un accordo strategico per il rafforzamento e lo sviluppo della rete elettrica in Norvegia, che conferma la posizione di leader del gruppo nel segmento e il suo posizionamento nel mercato delle reti elettriche europee, sostenendo il titolo in Borsa. In particolare, l’accordo è stato firmato con Statnett, operatore del sistema di trasmissione in Norvegia e attore chiave all’interno del sistema elettrico in Nord Europa, e prevede la fornitura e l’installazione chiavi in mano di cavi e accessori a 420 kV, che saranno prodotti nello stabilimento Prysmian di Delft, in Olanda.

“Con questo accordo abbiamo compiuto un ulteriore importante passo in termini di crescita, consolidando la nostra posizione di leader in Europa. – ha commentato Marcello Del Brenna, Ceo della regione Europa di Prysmian - Siamo lieti che Statnett abbia scelto di collaborare con Prysmian anche in virtù dell’elevata valutazione ottenuta in termini di qualità e sostenibilità”. L’accordo, di durata quadriennale, prevede anche due periodi opzionali di estensione di due anni ciascuno. I criteri di assegnazione erano legati all’impatto climatico e ambientale della proposta, insieme alla qualità, criteri per i quali Prysmian ha ottenuto il punteggio massimo, confermando il suo ruolo nello sviluppo di reti elettriche più sostenibili. I trend di mercato in elettrificazione e nella transizione energetica saranno alla base della guidance per il 2025 che il gruppo si prepara a illustrare a fine mese.

Il prossimo 26 marzo a New York, il gruppo condividerà i nuovi target e una panoramica della strategia di medio termine, in occasione del Capital Markets Day 2025, che si terrà negli Stati Uniti. Nel 2024, Prysmian ha riportato un utile netto pari a 748 milioni di euro contro i 547 milioni dell’anno prima.