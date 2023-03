Qatar Airways passa da 16 a 21 frequenze settimanali a Malpensa

Qatar Airways aumenta le frequenze all’aeroporto intercontinentale di Milano Malpensa, gestito da Sea: quest’anno che passeranno da 16 a 21 voli settimanali, annuncio dato nel corso dell’ITB Berlino 2023, la più grande fiera internazionale del turismo e dei viaggi dall’amministratore delegato Akbar Al Baker. Un 2023 in crescita per la compagnia aerea che prevede, tra l’altro sette nuove destinazioni: Chittagong, Juba, Kinshasa, Lione, Medan, Tolosa, Trabzon e la riapertura delle rotte su 11 destinazioni: Pechino, Birmingham, Buenos Aires, Casablanca, Davao, Marrakesh, Nizza, Osaka, Phnom Penh, Ras Al Khaimah e Tokyo Haneda.

"Qatar Airways si impegna ad ampliare la comunità globale che serve con i suoi voli. Come Migliore compagnia aerea del mondo, siamo entusiasti di offrire ulteriori modi per unire il

mondo, aumentando la connettività e avvicinando le persone - ha sottolineato Akbar Al Baker -. Con l'espansione della nostra flotta, della nostra rete, delle nostre partnership e della nostra presenza internazionale, non vediamo l'ora di lavorare insieme per garantire una crescita sostenibile e un futuro avvincente per il settore".

"Continuiamo a guardare al nostro brillante futuro qui in Qatar, con diversi progetti in programma per il 2023 e oltre, come la partnership con la Formula 1 e molto altro ancora - ha aggiunto -. Il Qatar continuerà a essere un hub globale di connettività e una destinazione ideale per il turismo, anche dopo il grande successo della Fifa World Cup Qatar 2022”.

Qatar Airways è stata recentemente nominata come "Compagnia Aerea dell'Anno" ai World Airline Awards 2022, gestiti dall'organizzazione internazionale di rating del trasporto aereo, Skytrax. Il vettore vola attualmente verso più di 150 destinazioni in tutto il mondo, collegandosi attraverso il suo hub di Doha, l'Hamad International Airport, nominato "Aeroporto dell'anno" dagli Skytrax World Airport Awards 2022.