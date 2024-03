Sace lancia il Gps della carriera

L'intelligenza artificiale generativa entra nelle imprese per aiutare i dipendenti a conoscere il proprio valore. E Sace annuncia un nuovo sistema basato sulla Gen AI: si chiama Career Gps e permette al team delle risorse umane e ai lavoratori di migliorare il proprio sviluppo professionale.

Creato insieme ad Accenture, il meccanismo analizza le skill esistenti e le confronta con quelle potenziali. Il nome non è casuale: il sistema funziona come un «navigatore» satellitare intelligente per gli impiegati che in questo modo possono acquisire una migliore consapevolezza all'interno di Sace. E l'azienda si dota di uno strumento in più per coltivare talenti.

Career Gps poggia su quattro pilastri: la trasparenza, grazie a una struttura di data visualization; l'equità che considera la storia professionale di ciascuno; l'efficacia e la flessibilità. Il gruppo assicurativo-finanziario controllato dal Mef sta investendo su un modello organizzativo di leadership diffusa basato sul consolidamento delle competenze professionali.

«A oltre un anno – ha detto l'ad di Sace Alessandra Ricci – dal lancio del nostro piano industriale INSIEME2025, arriva un ulteriore tassello della trasformazione culturale che stiamo portando avanti nel solco della sostenibilità, dell'inclusione e dell'innovazione tecnologica, per migliorare la vita delle nostre persone e per generare benessere per la collettività».