Salone Franchising Milano fra sviluppo delle reti e crescita sui mercati esteri

Il franchising continua a mostrare segnali di solidità e crescita, nonostante il calo dei consumi, spingendo su espansione delle reti e innovazione dei modelli distributivi, guardando con attenzione ai mercati internazionali. Un comparto dinamico che punta su formazione, nuove competenze e sviluppo imprenditoriale, come è stato evidenziato alla presentata dell’edizione 2026 di Salone Franchising Milano, la manifestazione di riferimento in Italia per il mondo del franchising e del retail organizzata da Fiera Milano in programma dall’1 al 3 ottobre all’Allianz MiCo.

“Vogliamo rafforzare il ruolo di Salone Franchising Milano come appuntamento di riferimento per tutto l’ecosistema dell’affiliazione commerciale, in una fase di profonda trasformazione del settore. – ha osservato Francesca Cavallo, head of Hospitality exhibitions di Fiera Milano -. Grazie al dialogo costante con associazioni, operatori e stakeholder, la manifestazione valorizza anche quest’anno le opportunità del mercato e offrirà occasioni concrete di sviluppo, proponendosi come piattaforma che integra momenti di networking, un’offerta di formazione potenziata e nuove opportunità di business e di visibilità anche per i brand emergenti”. Centralità testimoniata dalla rinnovata presenza delle tre maggiori associazioni del settore, Assofranchising, Confimprese e Federfranchising che patrocinano la manifestazione e dalla conferma di Eurospin come Main Sponsor per il quarto anno consecutivo.

Nel contesto di una domanda interna ancora debole – con i consumi in flessione del -2,8% ad aprile 2026 secondo l’Osservatorio Consumi Confimprese-Jakala – il franchising si distingue come uno dei modelli più resilienti del sistema distributivo. I dati evidenziano, infatti, una dinamica espansiva soprattutto sui mercati esteri, dove il saldo delle aperture cresce del 7,6% e lo sviluppo delle reti in affiliazione registra un incremento del 9,4%, nettamente superiore rispetto al canale diretto.

In Italia le rilevazioni di Assofranchising confermano la tenuta strutturale del comparto: tra il 2022 e il 2024, a fronte di una contrazione del 5% del numero complessivo di imprese italiane, i punti vendita in franchising sono aumentati del 4%, raggiungendo quota 81,4 mila unità nel 2024, con performance particolarmente positive nei settori della ristorazione, della Gdo, dei servizi e del retail specializzato (Fonte: Dipartimento Research & Data Intelligence Patrigest – Dati Rapporto Assofranchising 2025). Il mondo dell’affiliazione commerciale si distingua anche per la forte inclusività con un’elevata partecipazione femminile: i punti vendita guidati da donne è infatti compresa tra il 35% e il 40%, quasi il doppio rispetto alla media dell’imprenditoria tradizionale. Questi dati delineano il posizionamento del franchising come leva concreta di sviluppo e autoimprenditorialità, anche in un contesto macroeconomico incerto.

Forti della grande capacità di analisi del mercato, Assofranchising, Confimprese e Federfranchising, durante la manifestazione promuoveranno un articolato programma di iniziative per valorizzare il settore e supportare operatori e nuovi imprenditori. Federfranchising, associazione di categoria di Confesercenti, sosterrà durante il Salone la proposta di legge di iniziativa popolare “Misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità”, che è stata depositata in Cassazione lo scorso 18 maggio da Confesercenti nazionale. Il testo, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prevede l’istituzione delle ZESpro (Zone Economiche Speciali di Prossimità), incentivi fiscali, semplificazioni amministrative e un Fondo dedicato. Si tratta di un cambio di visione importante: riconoscere finalmente che mantenere aperta un’attività commerciale sul territorio significa creare valore pubblico. Per avviare l’iter parlamentare saranno necessarie 50.000 firme. Inoltre, l’associazione curerà un desk finanziario con incontri di 30 minuti dedicati all’accesso al credito e allo sviluppo delle reti con un referente di Italia Comfidi e, il 2 ottobre, organizzerà il workshop informativo “Tutto quello che vorresti sapere sul Franchising, ma non osi chiedere”.

Assofranchising analizzerà nel dettaglio le opportunità offerte alle aspiranti imprenditrici presentando l’indagine “Franchising al femminile”, in collaborazione con Patrigest, a cui si accompagnerà un panel dedicato all’imprenditoria femminile,con l’obiettivo di rafforzare la cultura del franchising e offrire strumenti concreti per coglierne le opportunità di crescita. Confimprese offrirà contributi specifici ai visitatori del Salone con iniziative e incontri sul tema dell’internazionalizzazione nel franchising e le opportunità legate ai mercati esteri.

Il Salone si configurerà come un hub capace di favorire il networking in ogni sua dimensione, grazie a un layout pensato per stimolare incontri, confronti e sinergie tra brand, potenziali franchisee, investitori e professionisti. Contesto in cui la formazione ha un ruolo centrale con un Main Stage rinnovato, sviluppato in collaborazione con Reting, che proporrà un programma che va dalla costruzione di un business plan efficace alla scelta del brand, alla comprensione dei contratti alle strategie di sviluppo e crescita a cui si aggiungono focus sui temi più attuali. Importante il format dedicato alle start-up nella nuova area pensata per valorizzare i Brand Emergenti, dando spazio a modelli di business innovativi e ad alto potenziale, che anticipano i protagonisti del franchising di domani.

Tra grandi ritorni e nuove presenze, il Salone offrirà una fotografia dinamica e rappresentativa del mercato con numerosi brand già protagonisti delle scorse edizioni che hanno confermato la loro partecipazione: tra questi McDonald’s, Burger King e Doppio Malto nel comparto della ristorazione; Anytime Fitness e Brooklyn Fitboxing in quello del fitness e del benessere; Crai, Eurospin e Migross nella grande distribuzione organizzata, fino a realtà nell’ambito dei servizi come Kipoint (logistica e spedizioni) e Kids&Us (scuole di inglese). Tra le new entry da segnalare Thun (accessori per la casa), Midas (Servizi per l’automotive) e Facile.it (servizi di e-commerce), presenze che confermano il forte potere attrattivo dell’appuntamento e il suo posizionamento nel mercato. Grande interesse ha suscitato la presenza di Leonidas, storico marchio di cioccolato belga, nuova realtà per il mercato italiano, che ha scelto proprio il Salone Franchising Milano per fare il proprio ingresso nel nostro Paese, sottolineando il potenziale della manifestazione come porta d’accesso privilegiata al mercato italiano per i brand internazionali.

Durante il Launch Day, sono stati proprio i grandi franchisor che saranno presenti a ottobre a sottolineare la centralità della manifestazione per le loro strategie imprenditoriali. Eurospin ha confermato il valore strategico del Salone, sottolineando come il franchising rappresenti un asset fondamentale nella crescita dell’insegna e nel comparto della grande distribuzione in generale. McDonald’s Italia ha condiviso i propri piani di sviluppo, evidenziando il ruolo del modello in franchising come motore di occupazione, valorizzazione dei territori e creazione di indotto economico e confermando al contempo la volontà di continuare a investire nel Salone come piattaforma di riferimento per il network.

Anytime Fitness ha portato la propria visione sull’evoluzione del fitness in Italia, in un mercato ancora frammentato, ma ricco di opportunità per modelli strutturati e scalabili. Il brand ha evidenziato come l’attività fisica non sia più legata solo a performance o estetica, ma sempre più a salute fisica e mentale. Secondo il primo Osservatorio Fitness e Benessere realizzato con Astra Ricerche, oltre l’80% degli italiani associa infatti l’allenamento al miglioramento dell’umore e alla gestione di stress e tensioni, mentre più del 75% lo considera uno strumento di prevenzione e di supporto a una vita più lunga e sana.

L’appuntamento con la prossima edizione di Salone Franchising Milano è dall’1 al 3 ottobre 2026 all’Allianz MiCo.