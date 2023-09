Salone del Franchising, tutte le opportunità per diventare imprenditori

Il Salone Franchising Milano scalda i motori a un mese dall’evento che si terrà dal 19 al 21 ottobre 2023 all’Allianz-MiCo di Milano ed è dedicato a chi vuole aprire un’attività in proprio e diventare imprenditore di se stessi e mette al centro una visione a 360 gradi sul mondo dell’affiliazione commerciale, ma anche sulle nuove forme ibride di retail che arricchiscono il panorama del settore.

Appuntamento importante perché il mondo del franchising è in fermento: il fatturato del comparto nel 2022 ha superato 30.9 miliardi di euro (+7,1% rispetto al 2021). Positivo il trend di crescita dei punti vendita in franchising che ha raggiunto quota 61.162 (+2,2% rispetto al 2021) e degli addetti occupati che sono saliti a 252.848 (+6,2% rispetto al 2021). Nel 2023 si stima una previsione di aumento del fatturato nell’ordine del +3% (Fonte: Rapporto Assofranchising Italia 2023).

Con oltre 100 insegne già iscritte e più di 30 speaker che saliranno sul main stage e terranno diversi workshop, il Salone Franchising Milano sarà un momento unico per sostenere le scelte imprenditoriali di quanti cercano l’opportunità di mettersi in proprio, ma a un “rischio calcolato”. I franchisor mettono infatti a disposizione il loro know how per supportare l’investimento degli aspiranti franchisee, gli imprenditori di domani e l’Allianz MiCo è un luogo di incontro privilegiato per favorire questo scambio e dare concrete opportunità di crescita sia a quanti si avvicinano al mondo del franchising per la prima volta, sia a quanti, già affiliati, puntano a studiare nuove strategie per crescere.

NON SOLO GRANDE DISTRIBUZIONE MA BEAUTY, FOOD E…

Dalla gdo al food, passando per l’elettronica e i servizi alla persona, sono davvero tanti i settori in cui spaziano le aziende presenti a Salone Franchising Milano. La grande distribuzione organizzata sceglie le formule del franchising e si affida a Salone per trovare nuovi imprenditori capaci di investire su prossime aperture e in fiera saranno presenti Carrefour, Coop, Despar, Crai e molte altre realtà del settore insieme al Main Partner dell’evento Eurospin. Spazio anche per il food con McDonald’s, La Bottega del Caffè, I Love Poke, Befed, La Yogurteria, Doppio Malto e tanti altri. Presenti anche importanti brand di settori diversi come Bialetti, L’Erbolario, Mail Boxes.

La telefonia sarà protagonista con il partner WindTre Business, mentre numerose saranno le proposte dedicate alla tecnologia grazie ad intuizioni interessanti presentate da aziende all’avanguardia. Mentre l’abbigliamento vedrà tra i suoi marchi Camomilla. Di rilievo, tra gli espositori, i marchi partner dell’evento: Carrefour, WindTre Business, Nolostand, Igs, Löwengrube, Anytime Fitness. L’elenco completo degli espositori è consultabile sul sito dell’evento.

FORMAZIONE

Logiche, tendenze e strategie vincenti saranno al centro dei workshop e dei convegni. Tra le iniziative in programma, un’Area Academy dedicata a coloro che si affacciano per la prima volta al settore ma anche a professionisti in cerca di spunti sempre più innovativi e avanzati. Per tutta la durata della manifestazione, i visitatori avranno l’occasione di partecipare a molti incontri e seminari formativi durante i quali i migliori brand del mercato del franchising organizzeranno sessioni tematiche e workshop in cui si affronteranno differenti topic, tra i quali: Strumenti e Analisi del Settore, Digital Strategy, Business Plan, E–Commerce e Franchising, Models Comparing Business.

Il Salone ha raccolto l’attenzione convinta di tante realtà del mondo del franchising e del retail a livello associativo: patrocinano infatti l’evento Assofranchising, Confimprese e Federfranchising, le tre associazioni che rappresentano il settore, il Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali e l’Unione Brand della Ristorazione Italiana. La manifestazione ha anche il patrocinio di Regione Lombardia.

Tutte le informazioni e per iscriversi: www.salonefranchisingmilano.com