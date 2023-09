Salone del Mobile, certificazione per la gestione sostenibile dell'evento

Il Salone del Mobile.Milano ottiene la certificazione ISO 20121 per la gestione sostenibile degli eventi, traguardo annunciato alla vigilia dell’apertura dei lavori del Nest Climate Campus (19-21 settembre) − think tank per la condivisione di pratiche di sostenibilità, soluzioni e politiche efficaci a contrastare la crisi climatica − che si svolgerà nell’ambito della Climate Week di New York (17-24 settembre), evento che, in collaborazione con l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, riunisce delegati da tutto il mondo, responsabili politici, imprenditori e attivisti ambientali per un confronto sulle opportunità e sulle sfide odierne in tema di lotta ai cambiamenti climatici.

Il Salone del Mobile.Milano ribadisce così il proprio impegno per un cambiamento sostenibile, guidando il proprio modello di business lungo un percorso di sviluppo responsabile e inclusivo, che possa essere di riferimento e ispirazione per tutto il settore. La verifica del lavoro fatto per prevenire, mitigare e compensare i possibili effetti negativi dell’edizione 2023 sull’ambiente e sulle persone, effettuata dalla multinazionale di certificazione RINA, riconosce e premia il percorso etico e sostenibile del Salone e garantisce che non si tratta di semplici pratiche di greenwashing ma orienta il sistema di gestione dell’evento verso un miglioramento continuo. Da qui il Salone riparte, riflettendo su una convivenza ancora “più ecologica” tra fiere e ambiente, con un pensiero razionale e uno laterale, per cogliere quali siano le ulteriori direzioni e azioni che si possono intraprendere per portare a compimento la trasformazione sostenibile del settore.

“Sono molto orgogliosa che la manifestazione abbia raggiunto questo importante traguardo: il merito va al lavoro e all’impegno di tutta una squadra che, affiatata e focalizzata su un importante obiettivo comune, non si è mai lasciata distrarre dalle difficoltà del percorso ma con entusiasmo ha aderito a tutte le attività e iniziative intraprese quest’anno che hanno reso ancora più tangibile e concreto il cambiamento all’interno della nostra catena di valore - commenta Maria Porro, presidente del Salone del Mobile.Milano.

“Considero questa certificazione come un nuovo punto di partenza: continuando a interrogarsi sul proprio impatto ambientale e coltivando comportamenti sostenibili, anche attraverso il coinvolgimento e il supporto dei nostri stakeholder - aggiunge -, vogliamo diventare punto di riferimento e fonte d’ispirazione per tutto il settore e perseguire un modello di business il più etico possibile, in grado di rispondere con intelligenza e coerenza alle sfide sempre più complesse che il futuro ci riserva”.

Proprio per ribadire il proprio impegno lungo un percorso di sviluppo inclusivo, responsabile e sostenibile e raccontare quanto è stato fatto in modo che possa essere d’esempio e di stimolo per nuovi progetti resilienti, il Salone del Mobile.Milano sarà tra i protagonisti di Sustainable Italy, iniziativa organizzata dal Consolato Generale d’Italia a New York, in collaborazione con ICE e sotto il coordinamento dell’Ambasciata d’Italia a Washington, nell’ambito del Nest Climate Campus.

Sustainable Italy rappresenterà una rassegna delle migliori case history di aziende italiane impegnate nel cammino verso una reale transizione ecologica e climatica, brand che considerano la sostenibilità un fattore di crescita imprescindibile. Tanti i talk e i dibatti organizzati in questa prospettiva. Per l’occasione, il Salone porterà il racconto di “Design with Nature”, l’installazione sviluppata insieme all’architetto Mario Cucinella, nell’ambito dell’edizione dei 60 anni della manifestazione nel 2022.

Progetto che ragionava sui temi dell’economia circolare e del riuso, partendo dall’idea che la città sia la possibile “riserva” del futuro, dove trovare gran parte delle materie prime utili alla costruzione. "Con questa adesione, il Salone - si sottolinea in una nota - porta all’attenzione di un parterre internazionale di protagonisti del dibattito culturale la propria riflessione su etica, circolarità, spazio domestico, architettura partecipata, rigenerazione urbana, riciclo e upcycling, sicuro che tra il pubblico ci sarà chi potrà trarne insegnamento e ispirazione per accelerare il processo di identificazione di soluzioni efficaci per limitare gli effetti negativi del cambiamento climatico".