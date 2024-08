Sanlorenzo andrà in barca a vela Rileva Nautor Swan per 80 milioni

Ascolta ora 00:00 00:00

Sanlorenzo si prende il timone delle barche a vela di lusso Swan. Il gruppo dei megayacht guidato da Massimo Perotti (in foto) ha stretto un accordo vincolante con la Sawa di Leonardo Ferragamo per l’acquisto del 100% di Nautor Swan e indirettamente delle sue partecipate inclu_ 7 se nel perimetro di acquisizione, che comprende 13 società loca;LI te in 7 paesi (Finlandia, Italia, Spagna, Principato di Monaco, Regno Unito, Stati Uniti e Australia).

L’operazione si articolerà in due tranche: il 60% delle quote di Nautor Swan al primo closing (previsto a breve) per 48,5 milioni di euro, equivalente al pro quota di un equity value concordato in 80,9 milioni, determinato sulla base di un enterprise value di 90 milioni e una posizione finanziari netta adjusted pari a 9,1 milioni; la seconda tranche del restante 40% è invece prevista entro il 30 aprile 2028. A valle dell’acquisizione, il presidente e ceo di Sanlorenzo, diverrà anche ceo di Nautor Swan, mentre Leonardo Ferragamo manterrà la carica di presidente.

Il gruppo Nautor Swan è attivo prevalentemente nella progettazione, costruzione, commercializzazione e refit di imbarcazioni a vela di alto lusso a marchio Swan, Maxi Swan e ClubSwan, nonché a motore

con marchio Shadow e Arrow. «Stiamo parlando di un brand di nicchia ultra-esclusivo - ha spiegato Perotti - la cui filosofia è perfettamente coerente con quella di Sanlorenzo oltre ad avere una storia quasi leggendaria».