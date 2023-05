Sea Prime e Sirio inaugurano l'Hangar X per i voli business a Linate

Inaugurato un nuovo hangar all’avanguardia da Sea Prime, la società del Gruppo Sea che è uno dei principali operatori di business aviation in Italia e in Europa con il brand Milano Prime, e Sirio all'aeroporto di Milano Linate Prime. È stato chiamato Hangar X e rappresenta un importante traguardo di crescita infrastrutturale per Sea Prime e Sirio, società di manutenzione e gestione degli aeromobili, che fornisce i servizi di manutenzione in Europa per la flotta della consociata Flexjet.

Hangar X consentirà a Sirio di espandere la propria capacità offrendo l'intero processo di manutenzione in un'unica infrastruttura all’avanguardia progettata e costruita per la manutenzione di base e di linea con riscaldamento a pavimento, un carroponte ed è caratterizzata da un design che fornisce luce naturale da tutti i quattro lati della superficie. Inoltre, può ospitare la prossima generazione di aeromobili dedicati alla business aviation. Da quando è diventata una Aircraft maintenance organisation nel 1993, Sirio è cresciuta e fornisce assistenza a 11 tipi di business jet con ispezioni e soluzioni di manutenzione. Oltre a Flexjet, Sirio offre servizi a una flotta di aerei gestiti e a operatori terzi selezionati. Con la sua divisione composta da oltre 40 specialisti di grande esperienza, tra il 2021 e il 2022 ha quasi raddoppiato le ore di manutenzione, passando da 11.500 a 20.000.

“Inauguriamo uno spazio innovativo che permetterà di intercettare nuovi segmenti di mercato nella manutenzione aeronautica, un'ulteriore dimostrazione che questo settore sa guardare al futuro e anticipare le esigenze degli operatori - ha commentato Pierluigi Di Palma, presidente di Enac -. Non di secondaria importanza sono, inoltre, le ricadute economiche e di sviluppo: l'hangar consente all'attività di business aviation di Milano Linate Prime di acquisire maggior valore e di generare occupazione e incrementare il giro d’affari per l'intero territorio, aumentando la crescita competitiva del comparto a livello mondiale”.

In occasione del taglio del nastro Armando Brunini, amministratore delegato di Sea, ha sottolineato come “questa nuova infrastruttura a Milano Linate Prime rappresenta un'importante pietra miliare per il Gruppo Sea in un contesto di business in crescita e con caratteristiche di performance ambientali di alto livello, in linea con i nostri obiettivi di sostenibilità". "L'investimento di Sea Prime segue l’incremento a doppia cifra del traffico di business aviation nel 2022, pari al 20% rispetto al 2021, che continua nel primo trimestre del 2023 e risponde alla crescente domanda di spazi per hangar premium a Milano Prime. Siamo orgogliosi di questo nuovo risultato che segna il passo per un'ulteriore espansione”, ha aggiunto Chiara Dorigotti, amministratore delegato di Sea Prime.

Alla cerimonia di inaugurazione ha partecipato anche Kenn Ricci, principal di Directional Aviation, la società che controlla Sirio e Flexjet. "La manutenzione degli aeromobili è un pilastro del nostro settore ed è fantastico assistere alla nascita di una struttura così impressionante, che sostiene la prossima fase di crescita di Sirio - ha commentato -. Per Flexjet, avere un supporto di manutenzione esteso e leader del settore all'interno dello stesso gruppo è un elemento differenziante a livello di sicurezza, affidabilità ed efficienza, consentendoci un maggiore controllo sulla flotta, sull’affidabilità delle operazioni e la capacità di offrire i più alti livelli di servizio. Un aspetto che segue il nostro modello negli Stati Uniti, dove abbiamo una risorsa di manutenzione interna completamente dedicata a Flexjet, dopo l'acquisizione di Constant Aviation all'inizio di quest'anno. Insieme, questo dà alla nostra realtà globalela più grande struttura di supporto alla manutenzione nell'aviazione d'affari".

Tom Engelhard, chief executive officer di Sirio, ha aggiunto: "A trent'anni dal lancio della nostra divisione di manutenzione, siamo orgogliosi e felici di presentare questa innovativa infrastruttura a Milano Linate che permetterà al nostro team di specialisti di fornire un’offerta di manutenzione leader sul mercato a un numero maggiore di aeromobili, in modo eccezionalmente efficiente".

Hangar X è stato progettato da One Works Spa. e costruito nell'arco di dodici mesi dall'impresa Di Vincenzo Dino & C. Spa, sotto la supervisione del team di Progettazione e Sviluppo Infrastrutture del Gruppo Sea.In base agli standard di sostenibilità Building Research Establishment Environmental Assessment Method, riconosciuti a livello mondiale, il progetto ha ottenuto una valutazione di progettazione "Excellent" e un punteggio dell'84,7% per le caratteristiche di sostenibilità, tra le quali un sistema di recupero e riciclo delle acque reflue e pannelli a energia solare sulla copertura.