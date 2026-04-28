Sea, record passeggeri e utile in crescita a 190 milioni per Malpensa e Linate

Traffico dei passeggeri in aumento dell’8% rispetto al 2024 e ricavi in crescita con un risultato netto che segna un utile di 197,8 milioni di euro per Sea Aeroporti di Milano la società di gestione gli scali di Malpensa e Linate: è questo il quadro che emerge dall’approvazione da parte dell’assemblea degli azionisti del bilancio d’esercizio 2025 di Sea Spa.

I passeggeri hanno infatti superato quota 42,3 milioni segnando un nuovo record ed è aumentata la merce trasportata con 759,4 mila tonnellate contro le 728 mila tonnellate del 2024 mentre i ricavi di gestione sono saliti a 876,8 milioni di euro (834,1 milioni nel 2024). Anche l’Ebitda ha registrato un forte balzo in avanti a 403,3 milioni di euro (350,5 milioni nel 2024) mentre l’utile netto è passato dai 170,6 milioni del 2024 a 190,6 milioni a fine 2025 con un utile finanziario netto passato da 254,4 milioni a 325,7 milioni.

La capogruppo Sea ha chiuso l’esercizio 2025 con ricavi di gestione pari a 867,6 milioni (814,4 milioni di euro nel 2024) mentre l’Ebitda è pari a 390,5 milioni (339,4 milioni di euro nel 2024) e il risultato netto della società registra un utile di 197,8 milioni di euro.

Deciso infine di distribuire circa 197,8 milioni di euro come(0,7912 euro per azione) ai quali si aggiungono altri 22 milioni di riserve disponibili (0,0888 euro per azione). Infine 19.872,07 milioni saranno accantonati come riserva straordinaria.