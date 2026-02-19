Sea, S&P conferma il rating A e l’outlook sale da stabile a positivo

S&P Global Ratings ha confermato il rating di Sea al livello “A”, migliorandone l’outlook da “Stable” a “Positive”, un'azione si che si inserisce nel più ampio processo di valutazione condotto da S&P Global Ratings sulla società di gestione degli aeroporti di Milano: a seguito del completamento della annual review a gennaio, l’outlook è stato successivamente migliorato il 12 febbraio, anche alla luce del recente miglioramento dell’outlook del rating sovrano dell’Italia e di quello della città di Milano, azionista di maggioranza di Sea.

Secondo S&P Global Rating, il rating di Sea riflette sia la solidità del profilo finanziario della società, confermato dalla performance attesa per il 2025 e di quelle previste per i prossimi anni, sia la robusta posizione di liquidità che

garantisce ampia flessibilità finanziaria. Il rating assegnato continua a posizionarsi “2 notches” al di sopra di quanto attribuito al debito sovrano italiano, al massimo livello nel panorama infrastrutturale italiano.