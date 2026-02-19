Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Aziende

Sea, S&P conferma il rating A e l’outlook sale da stabile a positivo

Secondo S&P Global Rating, riflette sia la solidità del profilo finanziario della società di gestione degli aeroporti di Milano, confermato dalla performance attesa per il 2025 e di quelle previste per i prossimi anni, sia la robusta posizione di liquidità

Sea, S&P conferma il rating A e l’outlook sale da stabile a positivo
00:00 00:00

S&P Global Ratings ha confermato il rating di Sea al livello “A”, migliorandone l’outlook da “Stable” a “Positive”, un'azione si che si inserisce nel più ampio processo di valutazione condotto da S&P Global Ratings sulla società di gestione degli aeroporti di Milano: a seguito del completamento della annual review a gennaio, l’outlook è stato successivamente migliorato il 12 febbraio, anche alla luce del recente miglioramento dell’outlook del rating sovrano dell’Italia e di quello della città di Milano, azionista di maggioranza di Sea.

Secondo S&P Global Rating, il rating di Sea riflette sia la solidità del profilo finanziario della società, confermato dalla performance attesa per il 2025 e di quelle previste per i prossimi anni, sia la robusta posizione di liquidità che

garantisce ampia flessibilità finanziaria. Il rating assegnato continua a posizionarsi “2 notches” al di sopra di quanto attribuito al debito sovrano italiano, al massimo livello nel panorama infrastrutturale italiano.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica