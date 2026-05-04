Sisal celebra gli 80 anni della “schedina” icona popolare dello sport

Il 5 maggio Sisal celebra gli 80 anni della Schedina Sisal, conosciuta poi come Totocalcio, uno dei giochi che più hanno segnato la storia dello sport e della cultura popolare italiana. Una storia lunga e avvincente iniziata nel 1946 quando l’Italia cercava di ripartire dopo la guerra con la Schedina che divenne fin da subito molto più di un gioco dando vita a un rito collettivo capace di coinvolgere milioni di italiani, sostenere la ripresa dello sport accompagnando momenti di condivisione nella vita quotidiana del Paese.

Con il primo concorso a pronostici, Sisal ha infatti introdotto un linguaggio e una modalità di partecipazione che sono entrati nell’immaginario collettivo, affermandosi nei suoi 80 anni come promotrice di innovazione e responsabilità contribuendo all’evoluzione delle abitudini degli italiani.

“Sisal Fin dalle origini ha saputo coniugare innovazione e responsabilità creando un linguaggio capace di coinvolgere le persone e andare oltre il gioco. - spiega Marco Tiso, Managing director di Sisal Italy -. Questa spinta continua all’innovazione, insieme alla capacità di guardare oltre, guida ancora oggi il nostro percorso: un dialogo continuo con la società, con l’obiettivo di creare connessioni tra le persone e rafforzare il senso di comunità, generando valore non solo economico ma anche sociale”.

Gli 80 anni della Schedina rappresentano così non solo una celebrazione della storia di Sisal, ma rivolgono anche lo sguardo al futuro nel segno dell’innovazione, della responsabilità e della capacità di continuare a connettere le persone in tutto il Paese.

Le celebrazioni dell’80° anniversario proseguono questo 5 maggio con l’evento “Memorie di carta.