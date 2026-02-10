Sisal Wincity, lo spirito olimpico in città con Winter Lounge-Be Part of the Games

Sisal Wincity porta in città lo spirito delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 con Winter Lounge – Be Part of the Games, un progetto che ripropone l’atmosfera dei Giochi all’interno di alcuni punti vendita del Nord Italia, concepiti come spazi fisici e digitali in cui le persone possono ritrovarsi, seguire insieme le gare e condividere emozioni, passione e partecipazione. Un’esperienza che rafforza il ruolo di Sisal come community, hub dove lo sport è occasione di relazione e condivisione.

Durante il periodo olimpico Milano, Cortina, Verona e altre località coinvolte ospitano infatti una serie di appuntamenti pensati per far vivere lo spirito dei Giochi anche lontano dalle sedi ufficiali delle competizioni, unendo città e montagna in un unico percorso. Così i punti vendita Sisal Wincity e Sisal Store aderenti all’iniziativa si trasformano in Winter Lounge temporanee con allestimenti ispirati al mondo alpino e all’estetica dell’après-ski. Un progetto che valorizza i territori e crea occasioni di socialità attraverso sport, intrattenimento e convivialità.

Il format Winter Lounge - All’interno il pubblico potrà partecipare a diverse attività ispirate agli sport invernali e all’atmosfera olimpica, in un contesto informale e accogliente con una serie di proposte tra cui: simulatore di sci professionale; installazioni interattive per testare riflessi e reattività; postazione fotografica con intelligenza artificiale, ambientata in scenari montani e olimpici; area hospitality con offerta food & beverage a tema; Dj set in stile après-ski durante gli eventi più importanti.

Gli eventi principali - A Milano, al Sisal Wincity, Piazza Diaz 7 questo martedì e in particolare mercoledì 11 febbraio il pubblico potrà provare il simulatore di sci professionale affiancato dal maestro di sci e influencer Lorenzo Perlotti, partecipare alle attività interattive e scattare foto immersive con la postazione AI. La giornata si chiuderà con un dj set a tema après-ski. A Cortina, località simbolo delle Olimpiadi invernali, venerdì 14 febbraio al Sisal Store la Winter Lounge si inserisce nel contesto alpino con attività interattive, accoglienza dedicata, proposta food & beverage a tema e un momento musicale che richiama l’atmosfera dell’après-ski. A Verona la tappa di sabato 21 e domenica 22 febbraio al Sisal Store il pubblico potrà partecipare alle attività della Winter Lounge e provare il simulatore di sci professionale affiancato dall’atleta Fis di sci alpino Marco Giordano (classe 1999). Sabato 21 febbraio è previsto un dj set pomeridiano.

Attività sul territorio - Accanto agli eventi principali, il progetto coinvolge anche altri punti vendita Sisal, allestiti con elementi tematici e attività dedicate per tutta la durata dell’iniziativa: SWC Milano Jenner 8–9/02; Sisal Store Milano Borsieri 12/02; Sisal Store Brunico 15/02; Sisal Store Milano Manusardi 16–17/02; SWC Buccinasco 18–19/02; Sisal Store Bolzano Mazzini 21/02; Sisal Store Bolzano Resia 22/02; SWC Milano San Gottardo 6–22/02).

Con Winter Lounge – Be Part of the Games, Sisal Wincity rafforza il proprio impegno nel valorizzare i punti vendita come luoghi

di relazione e intrattenimento, capaci di interpretare i grandi eventi sportivi internazionali in modo accessibile e contemporaneo. Un invito aperto a tutti a sentirsi parte dei Giochi Olimpici, anche lontano dalle piste.