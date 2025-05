"Soci, non aderite all’offerta di Mfe"

Ascolta ora 00:00 00:00

Stoccata a Mfe-Media For Europe da parte del consiglio di amministrazione e di quello di sorveglianza di ProsiebenSat. Il board del broadcaster tedesco, sotto scalata da parte del gruppo guidato dall'ad Pier Silvio Berlusconi, ieri ha divulgato una nota per raccomandare «agli azionisti di non accettare l'offerta pubblica di acquisto volontaria presentata da Mfe». Dopo aver esaminato il documento d'offerta dell'8 maggio scorso, entrambi gli organi direttivi di Prosieben hanno concluso che la proposta «è inadeguata dal punto di vista finanziario». La valutazione è supportata dai pareri forniti dai consulenti di Morgan Stanley e di Goldman Sachs.

Secondo la società tedesca, che nel frattempo ha ricevuto anche un'Opa parziale da parte dei cechi di Ppf, «il corrispettivo offerto di 4,48 euro in contanti e in aggiunta 0,4 azioni Mfe-A per ogni azione ProSiebenSat.1 corrisponde a un prezzo di offerta calcolato di 5,75 euro».

Tale corrispettivo - viene sottolineato - è «solo marginalmente superiore al prezzo medio trimestrale ponderato per i volumi di azioni di 5,74 euro», fissato dalla Bafin (l'equivalente tedesco della Consob) e pari al minimo legale.

La proposta risulta quindi «inferiore di circa il 18% al prezzo di chiusura di 7,01 euro del 21 maggio 2025 e, dal punto di vista di ProSiebenSat.1, non riflette il previsto sviluppo futuro del valore della società».