Soluzioni integrate e alta tecnologia: la e-mobility di Ingeteam

Da più di 80 anni fornisce soluzioni ad hoc per elettrificare la società in modo innovativo e sostenibile. Da oltre 50 lavora alla conversione di potenza e da più di un decennio opera nel mercato della mobilità elettrica. Il curriculum, da solo, colloca Ingeteam tra i protagonisti della transizione energetica internazionale, nel novero delle realtà che più investono su ricerca e sviluppo. Presente in 16 Paesi con più di 3500 persone, la multinazionale spagnola con sede nel nord della Spagna è attiva anche in Italia, dove gioca una partita importante: quella di favorire la e-mobility con soluzioni integrate in grado di rispondere alle specificità del nostro mercato.

"Siamo reattivi nel cogliere le esigenze dei nostri clienti, che si rivolgono a noi per avere soluzioni integrate in un contesto, come quello della mobilità, sempre più complesso", spiega Davide Spazian, Sales Area Manager EV Chargers per Ingeteam Italia. Anche nel nostro Paese, infatti, l’azienda sta mettendo a disposizione le proprie competenze, sviluppate negli anni a partire dalla realizzazione di prodotti per la conversione di potenza in diversi mercati, tra cui quello delle energie rinnovabili e storage. Poi, nel 2018, la scelta strategica di dedicare alla mobilità uno specifico ramo di progettazione e sviluppo. "Abbiamo creduto sin da subito in questa opportunità. Volevamo dare la spinta necessaria per rendere Ingeteam un player di primo piano con nuove soluzioni per la ricarica", ricorda Spazian, raccontando come quell'aspettativa si sia ora concretizzata e consolidata: "Vantiamo una gamma prodotti molto variegata, siamo in grado di offrire soluzioni di ricarica sia a bassa sia ad alta potenza, con soluzioni che vanno dalle ricariche AC a 22kW, alle DC di 400kW. Ci presentiamo quindi come un player molto completo nel mercato internazionale".

Ora – continua Spazian – "siamo in grado di sviluppare soluzioni integrate che uniscono sia la ricarica, sia la produzione di energia da pannelli fotovoltaici, sia lo storage tramite accumulo di batterie. Ciò consente di rispondere a uno dei concetti chiave avvertiti in Italia, quello di colmare il divario tra le tempistiche di installazione, a causa dei tempi di allaccio in alta tensione, e la possibilità di posizionare stazioni di ricarica ad altissima potenza in punti e in contesti dove la rete non è ancora in grado di fornire tutta la potenza necessaria". L'azienda ha risposto a questa necessità stringendo ad esempio una collaborazione con Free To X per un progetto che unisce le colonnine di ricarica ultrafast e i sistemi di storage per l’approvvigionamento energetico, consentendo una presenza ancora più capillare dei charging point della rete autostradale senza appesantire la domanda di energia nei confronti della rete. Nello specifico, Ingeteam ha realizzato uno studio ingegneristico per dotare questi punti di un sistema di accumulo, sopperendo così alla mancanza di sufficiente disponibilità di potenza dalla rete elettrica in alcuni specifici siti.

Lo sviluppo di queste tecnologie richiede chiaramente delle particolari competenze, che provengono da un capitale umano conseguentemente preparato e specializzato. "Dobbiamo distinguerci come produttore di soluzioni ad alta tecnologia. Abbiamo un grosso dipartimento di ricerca e sviluppo del prodotto, che sviluppa soluzioni raccogliendo le esigenze dei mercati in cui il gruppo opera. E poi andiamo a declinare questi prodotti in progettualità e in supporti specifici, tramite la presenza sul territorio con le nostre filiali. In Italia, ad esempio, abbiamo un grosso reparto di ufficio tecnico e project management e un comparto altrettanto articolato di assistenza tecnica. Siamo in costante espansione, stiamo cercando tecnici e sviluppatori", spiega Spazian.

A proposito di innovazione, l’azienda ha già implementato nelle proprie soluzioni, il protocollo di autenticazione Plug&Charge volto ad aumentare la sicurezza nella suddetta operazione e ad abbattere quel tempo necessario per far accedere l'utente alla rete di ricarica.

Si tratta di un passo avanti per ottenere una ricarica sempre più veloce e una transizione elettrica maggiormente attrattiva: il vantaggio è sia per i viaggiatori, sia per chi fornisce il servizio. "Così – osserva Spazian - andiamo a completare e ad arricchire ancora di più la nostra offerta".