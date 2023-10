Stellantis e il miraggio del milione di auto

Un milione di veicoli prodotti in Italia? L'ultima volta è successo nel 2017 (1.035.454, di cui 743.454 auto e il resto furgoni). Quando riaccadrà? No di certo nel 2023, nonostante gli auspici dell'ad di Stellantis, Carlos Tavares: «Abbiamo la capacità produttiva per arrivare a un milione di auto in Italia», disse a fine luglio. Secondo le stime di Fim Cisl, quest'anno si arriverà più o meno a 730mila unità (+1,8% sul '22). Quindi? Vista la situazione, tra guerre, elezioni Ue vicine, crisi varie, retromarce e incertezze sul «tutto elettrico», bisognerà attendere tempi migliori, stando larghi almeno il 2030. Dare i numeri è facile, azzeccarli molto meno. Soprattutto di questi tempi.