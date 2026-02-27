SuperEnalotto, centrata una vincita da 1,5 milioni

Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione di SuperEnalotto del concorso n. 33 di giovedì 26 febbraio, con il Jackpot che arriva a 126,9 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera venerdì 27 febbraio 2026. Intanto tre giocatori festeggiano perché sono state realizzate tre vincite.
La prima giocata vincente con 1 punto 5SS e 1 punto 5 da 1.566.385,08 euro complessivi. Centrato giocando 3 euro è stata realizzata a Casnigo (Bergamo) presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria situato in Piazza Bonandrini, 20.
La seconda e la terza giocate vincenti con 1 punto 5 da 60.245,58 euro sono state realizzate a Montebello della Battaglia (Pavia) presso il punto di vendita Sisal Bar Sport situato in Via Ing.Mazza, 1; e a Dervio (Lecco) presso il punto di vendita Sisal Tabacchi Noce situato in Via Diaz, 72.
La combinazione vincente è stata: 18 – 30 – 36 – 52 – 67 – 72 – J 69– SS 47.