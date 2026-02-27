Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Aziende

SuperEnalotto, centrata una vincita da 1,5 milioni

La schedina vincente è stata realizzata a Casnigo (Bergamo) mentre altre due da oltre 60mila euro sono state giocate a Montebello della Battaglia (Pavia) e a Dervio (Lecco). Il Jackpot vola a 126,9 milioni

SuperEnalotto, centrata una vincita da 1,5 milioni
00:00 00:00

Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione di SuperEnalotto del concorso n. 33 di giovedì 26 febbraio, con il Jackpot che arriva a 126,9 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera venerdì 27 febbraio 2026. Intanto tre giocatori festeggiano perché sono state realizzate tre vincite.

La prima giocata vincente con 1 punto 5SS e 1 punto 5 da 1.566.385,08 euro complessivi. Centrato giocando 3 euro è stata realizzata a Casnigo (Bergamo) presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria situato in Piazza Bonandrini, 20.

La seconda e la terza giocate vincenti con 1 punto 5 da 60.245,58 euro sono state realizzate a Montebello della Battaglia (Pavia) presso il punto di vendita Sisal Bar Sport situato in Via Ing.

Mazza, 1; e a Dervio (Lecco) presso il punto di vendita Sisal Tabacchi Noce situato in Via Diaz, 72.

La combinazione vincente è stata: 18 – 30 – 36 – 52 – 67 – 72 – J 69– SS 47.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica