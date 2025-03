Technogym chiude un 2024 da record: ricavi a 901 milioni di euro e utile netto in crescita del 15%

Ascolta ora 00:00 00:00

Technogym ha chiuso il 2024 con risultati da record, registrando ricavi consolidati pari a 901 milioni di euro, in crescita dell’11,5% rispetto al 2023 (+12% a cambi costanti). Anche la redditività migliora significativamente, con un Ebitda adjusted a 178 milioni di euro (+17%), un Ebit adjusted a 122 milioni di euro (+21%) e un utile netto adjusted pari a 90 milioni di euro (+15%). La posizione finanziaria netta si rafforza, toccando quota 160 milioni di euro (+26%). Alla luce di questi risultati, il consiglio di amministrazione ha proposto un dividendo di 0,80 euro per azione, composto da 0,30 euro di dividendo ordinario e 0,50 euro straordinario, per un totale di circa 159,3 milioni di euro distribuiti agli azionisti.

La soddisfazione di Alessandri e la strategia per il futuro

Nerio Alessandri, presidente e amministratore delegato di Technogym, ha espresso grande soddisfazione per i risultati conseguiti. “Il risultato del 2024 ci rende fieri del lavoro della nostra squadra, che ha saputo innovare, promuovere il brand e raggiungere nuovi clienti in ogni parte del mondo. Technogym è cresciuta in tutte le aree geografiche a livello globale, nonostante le tensioni geopolitiche, ed ha raggiunto un margine Ebitda di circa il 20%, a dimostrazione della fiducia da parte dei consumatori e degli operatori di settore in tutti i segmenti di mercato”, ha dichiarato.

Alessandri ha poi sottolineato come il successo del 2024 non sia un punto di arrivo, ma un trampolino di lancio per il progetto Technogym Vision 2027, che mira a portare l’azienda sempre più nel settore del Life Science attraverso Healthness, il nuovo concetto di benessere integrato. “La scienza dimostra che l’esercizio fisico è un vero e proprio farmaco. Grazie ai trilioni di dati raccolti dal nostro ecosistema e agli investimenti in intelligenza artificiale, possiamo prescrivere esercizi con una posologia precisa, iper-personalizzata in base agli obiettivi e alle condizioni individuali. Prevenire le malattie prima che si manifestino sarà la più grande rivoluzione del nostro tempo”, ha aggiunto.

Le performance nei diversi segmenti e mercati

La crescita di Technogym è stata equilibrata tra i segmenti BtoB (716,9 milioni di euro, +11,6%) e BtoC (184,3 milioni di euro, +11,3%). In termini geografici, le Americhe si confermano in forte espansione (+13,9%), seguite da Medio Oriente e Africa (+16,3%) ed Europa (+10,1%). Anche il mercato italiano registra un incremento del 17,1%, mentre l’Asia segna un +5,6%.

A livello di canali distributivi, il retail ha mostrato un aumento significativo (+55,7%), mentre il canale Field Sales ha registrato un incremento del 10,3%, sostenuto dalla crescente produttività della rete vendita. Il canale wholesale, invece, ha segnato una crescita del 13,1% consolidando la tendenza positiva dell’anno precedente.

Redditività e generazione di cassa in forte miglioramento

Il miglioramento dell’Ebitda adjusted margin, salito al 19,8% rispetto al 18,8% del 2023, è stato trainato dall’aumento delle vendite, dal miglioramento del mix di prodotto e dalla crescita dei servizi e contenuti digitali. Technogym ha inoltre beneficiato di una maggiore efficienza produttiva e della riduzione dei costi di trasporto internazionale.

La posizione finanziaria netta positiva per 160 milioni di euro è il risultato della forte generazione di cassa, che ha permesso di finanziare investimenti e distribuzione di dividendi mantenendo una solidità finanziaria elevata.

Un futuro all’insegna di Healthness e Intelligenza Artificiale

Guardando al futuro, Technogym punta a consolidare il proprio ruolo di leader nel wellness e nella healthy longevity.

La strategia Healthness integra l’intelligenza artificiale per offrire programmi personalizzati volti alla prevenzione e alla gestione delle patologie più diffuse. Il Technogym Digital Ecosystem sarà il fulcro di questa nuova fase, consentendo di prescrivere esercizi fisici in maniera scientifica e personalizzata.