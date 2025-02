Tim, il cda approva l’offerta da 700 milioni per Sparkle

Ascolta ora 00:00 00:00

Via libera per la cessione di Sparkle alla coppia Mef-Asterion. Il consiglio d’amministrazione di Tim, che ha ricevuto ieri l’offerta da 700 milioni di euro, ha approvato la proposta. La firma dei contratti, si legge in una nota, avverrà entro l’11 aprile e il perfezionamento della cessione è atteso entro il primo trimestre del 2026, una volta completate le attività propedeutiche, tra cui l’ottenimento delle autorizzazioni Antitrust e in materia di Golden Power.

Si sblocca dunque una partita importante per Tim, che aveva tuttavia conosciuto qualche intoppo tanto che la deadline per presentare l’offerta vincolante era slittata al 15 marzo. Il problema era nel finanziamento dell’operazione, avvenuta per circa metà a debito, che alla fine è stato risolto imbarcando nel pool di banche a supporto Intesa Sanpaolo.



Il ministero dell’Economia avrà il 70% di Sparkle mentre l’altro 30% andrà a Retelit, società di telecomunicazioni controllata dal fondo spagnolo Asterion. Sparkle è la società dei cavi internazionali di Tim, asset ritenuto strategico per la sicurezza nazionale e per questo separato dalla cessione della rete fissa al fondo americano Kkr. Nel frattempo, in serata è prevista la presentazione dei conti di Tim che saranno accompagnati anche dall’aggiornamento del piano industriale dell’amministratore delegato, Pietro Labriola.

Nelle prime ore del pomeriggio il titolo dell’ex monopolista è in territorio positivo, dopo aver corso molto la scorsa settimana sui rumor di un interessamento del concorrente Iliad, del fondo Cvc e di Poste per un riassetto con al centro Tim nel mondo delle telecomunicazioni italiane.