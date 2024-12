Tim Kuniskis torna al timone di Ram Trucks: nuovo capitolo per Stellantis

Ascolta ora 00:00 00:00

Tim Kuniskis fa il suo ritorno in Stellantis e assume nuovamente la guida del marchio Ram Trucks, con effetto immediato. Secondo quanto riportato da CNBC, Kuniskis, che si era ritirato dall’azienda automobilistica all’inizio del 2024, è stato scelto per dirigere il celebre marchio di veicoli commerciali e pick-up. La decisione arriva in un momento cruciale per il gruppo, poco dopo le dimissioni del CEO Carlos Tavares a causa di tensioni legate al mercato nordamericano.

Il ritorno di Kuniskis

Il ritorno di Kuniskis segna una nuova fase per Stellantis, con un chiaro tentativo di rilancio del mercato nordamericano, da tempo in difficoltà. Questo avvicendamento si colloca in un contesto di ristrutturazioni più ampie: l’accorpamento delle responsabilità di vendita sotto Jeff Kommor mira a semplificare e rendere più efficiente la gestione commerciale, mentre l’assegnazione di Alfa Romeo a Chris Feuell suggerisce un maggiore focus sulla valorizzazione dei marchi di lusso. "I cambiamenti di oggi ci permetteranno di operare in una struttura che porterà i migliori risultati per la regione, sbloccando un potenziale significativo e vincendo sul mercato. Una leva principale è che il marchio Ram abbia un amministratore delegato focalizzato esclusivamente su di esso", ha dichiarato l’azienda in un comunicato inviato via e-mail per confermare la nomina, riportato da Cnbc.

Il cambio rotta

La partenza di Larry Dominique, a capo di Alfa Romeo per il Nord America, evidenzia ulteriori cambiamenti nella strategia del gruppo, probabilmente legati al desiderio di rinnovare la leadership per affrontare le sfide di un mercato competitivo.

Questo rimescolamento ai vertici, accompagnato dal ritorno di una figura già affermata come Kuniskis, potrebbe voler rappresentare una risposta diretta alle critiche sul calo di performance e ai cambiamenti richiesti per recuperare quote di mercato essenziali.