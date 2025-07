Tim regala l’assistente ai suoi clienti: arriva Perplexity Pro gratis per un anno

Una volta erano le promozioni con i giga illimitati. Oggi Tim decide di puntare più in alto: l’intelligenza artificiale. Da pochi giorni, tutti i clienti di Tim Consumer (mobili e fissi) possono usare gratis per un anno Perplexity Pro, una delle piattaforme di AI più avanzate al mondo. Di cosa si tratta? Perplexity Pro è un assistente virtuale intelligente, capace di rispondere a domande, aiutare nello studio o nel lavoro, scrivere testi, riassumere documenti, creare contenuti, e persino aiutare a programmare viaggi o confrontare offerte. Basta fare una domanda, anche a voce, e il sistema risponde in pochi secondi, citando sempre le fonti da cui prende le informazioni.

Per chi è abituato a cercare su Google, il salto in avanti è notevole: qui le risposte arrivano già pronte, ordinate, affidabili e aggiornate in tempo reale. E se serve, si possono anche generare immagini, tabelle o presentazioni. È come avere un assistente personale sempre disponibile. E per un anno, si può utilizzare il servizio senza pagare nulla.

Negli ultimi mesi nel mondo delle telecomunicazioni si fa sempre più strada l’intelligenza artificiale, ma Tim è la prima in Italia a offrire questo servizio in modo così ampio. “Con questa iniziativa vogliamo portare l’intelligenza artificiale nella vita di tutti i giorni”, ha dichiarato Andrea Rossini, responsabile della divisione Consumer di Tim. “L’obiettivo è semplificare l’esperienza digitale dei nostri clienti, con strumenti utili e facili da usare”.



Anche Perplexity, la società americana che ha sviluppato la piattaforma, si è detta entusiasta della collaborazione. “Le persone hanno bisogno di risposte affidabili per prendere decisioni ogni giorno - ha spiegato Ryan Foutty, vicepresidente dell’azienda - e Tim è il partner giusto per far arrivare questa tecnologia in tutte le case italiane”.

Attivare il servizio è semplice: basta entrare nell’area Tim Party (da app o da sito), richiedere il codice gratuito e usarlo su Perplexity, da smartphone o computer. Un’iniziativa che conferma la strategia di Tim, che sta puntando forte sull’offerta di nuovi servizi per i propri clienti. Cercando di farlo, come nel caso di Perplexity, attraverso prodotti in grado di far risparmiare loro un po’ di tempo nella vita di tutti i giorni.