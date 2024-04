Torroni e prodotti del territorio: così la pasticceria Macioce custodisce la tradizione di Alvito

Nel cuore della Valle di Comino, in provincia di Frosinone, nella splendida Alvito si possono ancora gustare i sapori di una volta. Sensazioni ed emozioni ormai scomparse possono essere ritrovate nelle creazioni della pasticceria Macioce, orgoglio del territorio. Questo negozio è diventato negli anni un punto di riferimento per la collettività alvitiana ma anche per i tanti turisti che ogni anni visitano il borgo, situato a mezza costa sul versante meridionale del Monte Morrone, al confine con l'Abruzzo.

I dolci di questo locale sono riusciti a valicare i confini regionali conquistando una diffusione nazionale. I torroni di Alvito, di cui la pasticceria Macioce è produttore d'eccellenza, sono diventati un simbolo d'alta cucina e pasticceria di questo territorio, un vanto di cui le maestranze sono fiere fautrici. Questo prodotto ha saputo creare un turismo gastronomico importante in questo angolo di Ciociaria, con numerose persone che vi si recano appositamente per acquistare il famoso torrone. Con questo pretesto, non mancano di visitare le perle nascoste della zona, che si sviluppa sul versante laziale del Parco Nazionale d'Abruzzo.

Certo, i torroni di Alvito sono una prelibatezza nota, ma non certo l'unica della pasticceria Macioce, che offre agli avventori numerose proposte, tra torte in svariate composizioni, ma anche pasticceria e idee diverse per colazione o merenda, ma anche per l'aperitivo. Un cabaret completo di suggestioni dolciarie che incantano non solo per l'aspetto ma soprattutto per il loro sapore. Gli ingredienti di prima scelta, prevalentemente del territorio, che si sposano alla perfezione grazie alla maestria delle mani di chi le confeziona. È questo il segreto che l'ha resa una vera istituzione del territorio ciociaro.

Per scoprirne le origini bisogna tornare indietro di quasi 100 anni quando, negli anni Trenta del Novecento, Vittorio Macioce " rinnovò la scuola alvitana, di origine napoletana, affiancando al classico torrone di Alvito (pasta reale bianca, canditi e glassa) il torrone di pasta reale al cioccolato, il torrone Regina, il Croccantino ". Così si legge nel sito dell'azienda.

E oggi quella tradizione viene portata avanti con passione ma anche con capacità di rinnovamento, per guardare sempre avanti e continuare a essere un punto di riferimento.