Trainline cresce in Europa: boom dei viaggi ferroviari, intelligenza artificiale e nuove rotte ad alta velocità

Trainline continua a rafforzare la propria posizione nel mercato ferroviario europeo e chiude l’anno fiscale 2026 con risultati in crescita, trainati soprattutto dall’espansione dell’alta velocità, dall’aumento della concorrenza tra operatori ferroviari e dalla domanda sempre più forte di viaggi internazionali. I dati finanziari annunciati dalla società mostrano infatti un aumento delle vendite nette dei biglietti, una crescita della redditività e un ruolo sempre più centrale della piattaforma digitale nel panorama della mobilità europea. La società britannica, considerata oggi una delle principali piattaforme indipendenti per la prenotazione ferroviaria in Europa, punta inoltre con decisione sull’intelligenza artificiale e sull’integrazione con ChatGPT per trasformare l’esperienza di viaggio e il rapporto con i clienti.

Oltre 6 miliardi di sterline in biglietti venduti

Nel corso dell’anno fiscale chiuso il 28 febbraio 2026, Trainline ha registrato vendite nette di biglietti pari a 6,3 miliardi di sterline, in crescita del 7% rispetto all’anno precedente. Anche il fatturato ha segnato un aumento, raggiungendo i 453 milioni di sterline, mentre l’EBITDA rettificato è salito dell’11% toccando quota 177 milioni di sterline. Particolarmente significativo anche il balzo dell’utile operativo, cresciuto del 43% fino a 122 milioni di sterline. In aumento pure gli utili per azione, che registrano un +48%. Numeri che confermano il momento positivo attraversato dall’azienda in un mercato ferroviario europeo sempre più competitivo e digitale.

Il boom dei viaggi internazionali

Uno dei dati più rilevanti riguarda il segmento “International Consumer”, cioè il comparto dedicato ai viaggiatori internazionali, che ha raggiunto 1,1 miliardi di sterline di vendite. A trainare la crescita sono stati soprattutto i mercati dell’alta velocità liberalizzati, dove più operatori ferroviari competono sulle stesse tratte offrendo prezzi e servizi differenti. Tra gli esempi più significativi c’è il sud-est della Francia, dove le vendite Trainline sono cresciute del 26% grazie all’espansione dei collegamenti di Trenitalia nella regione. L’aumento della concorrenza ferroviaria in Europa sta infatti cambiando profondamente il settore, favorendo piattaforme di aggregazione come Trainline, che consentono agli utenti di confrontare rapidamente offerte, orari e operatori diversi in un unico spazio digitale.

“Vogliamo essere l’aggregatore di riferimento in Europa”

Il CEO di Trainline, Jody Ford, ha sottolineato come proprio l’espansione della concorrenza ferroviaria europea stia creando nuove opportunità per il gruppo. “Mentre la concorrenza tra operatori si espande in tutta Europa, ci stiamo posizionando come l’aggregatore di riferimento del mercato”, ha dichiarato. Secondo Ford, questo scenario sta alimentando sia la crescita del fatturato sia il miglioramento della redditività dell’azienda. Il segmento International Consumer, ha spiegato il manager, sarebbe inoltre destinato a raggiungere il pareggio per la prima volta già nel corso di quest’anno fiscale.

L’intelligenza artificiale entra nel mondo ferroviario

Uno degli aspetti più innovativi emersi dal bilancio riguarda il forte investimento di Trainline nell’intelligenza artificiale. La società ha annunciato infatti di aver introdotto nuove funzionalità basate sull’AI per aiutare i passeggeri nella gestione dei disservizi ferroviari, offrendo aggiornamenti più rapidi e assistenza automatizzata in caso di ritardi o cancellazioni. Trainline ha inoltre integrato la propria applicazione in ChatGPT, aprendo così a nuove modalità di prenotazione e interazione digitale. “Stiamo sfruttando l’IA per innovare rapidamente”, ha spiegato Jody Ford. “Abbiamo lanciato funzioni per i disservizi ferroviari basate sull’intelligenza artificiale, integrato la nostra app in ChatGPT e utilizziamo sempre più strumenti e agenti AI per trasformare il nostro modo di operare”. L’intelligenza artificiale viene già utilizzata anche nel servizio clienti, nella produzione di contenuti marketing e nei processi di sviluppo tecnico interno.

Trainline è l’app ferroviaria più scaricata in Europa

La piattaforma continua intanto a rafforzare la propria presenza digitale. Secondo i dati diffusi dalla società, Trainline è oggi l’app ferroviaria più scaricata in Europa e può contare su una base di 27 milioni di clienti attivi. Nel Regno Unito, dove l’azienda mantiene una posizione dominante, gli utenti sono circa 18 milioni. Cresce inoltre il numero di clienti che utilizzano le railcard digitali, aumentate del 16% fino a 2,7 milioni di utenti. Tra i possessori di railcard nella fascia tra i 16 e i 30 anni, quasi uno su due utilizza Trainline. Parallelamente aumentano anche le prenotazioni alberghiere e le vendite di assicurazioni viaggio collegate alla piattaforma.

La sfida della liberalizzazione ferroviaria

Dietro la crescita di Trainline c’è soprattutto la trasformazione del mercato ferroviario europeo. Negli ultimi anni diversi Paesi hanno aperto alla concorrenza sulle linee ferroviarie ad alta velocità, permettendo a operatori diversi di competere sulle stesse tratte. È il caso dell’Italia, della Spagna e di alcune aree francesi, dove l’arrivo di nuovi operatori come Trenitalia ha modificato profondamente gli equilibri del settore. In questo scenario le piattaforme digitali indipendenti diventano centrali perché permettono agli utenti di orientarsi in un mercato sempre più frammentato. Trainline punta proprio a rafforzare questo ruolo di “aggregatore”, cioè di piattaforma unica in grado di mettere insieme offerte provenienti da operatori diversi.

Cresce anche il business B2B

Oltre al mercato consumer, Trainline registra una forte crescita anche nel settore business. Le vendite legate alla distribuzione B2B internazionale, cioè verso agenzie e società di gestione viaggi, sono aumentate del 58%. Sempre più aziende, infatti, stanno incentivando l’utilizzo del treno nei viaggi di lavoro, soprattutto in Europa, sia per motivi ambientali sia per praticità sugli spostamenti a medio raggio.

Le previsioni per il 2027

Per l’anno fiscale 2027 Trainline prevede vendite nette comprese tra 6,2 e 6,45 miliardi di sterline e ricavi tra 440 e 455 milioni. L’azienda punta inoltre a continuare il miglioramento della redditività e prevede che il segmento International Consumer raggiunga finalmente il break-even. Prosegue intanto anche il programma di riacquisto delle azioni, al 30 aprile 2026 la società aveva già riacquistato titoli per 94 milioni di sterline nell’ambito del piano da 150 milioni annunciato in precedenza.

Un mercato ferroviario sempre più digitale

I risultati di Trainline mostrano come il settore ferroviario europeo stia attraversando una trasformazione profonda, guidata dalla liberalizzazione del mercato, dalla digitalizzazione e dall’intelligenza artificiale.

L’aumento della concorrenza tra operatori, la crescita dei collegamenti internazionali e la richiesta di strumenti sempre più semplici per organizzare i viaggi stanno favorendo piattaforme capaci di integrare tecnologie avanzate e servizi personalizzati. E proprio su questo terreno Trainline sembra voler giocare la sua partita più importante nei prossimi anni.