Treni, puntualità in "continua crescita". I dati di Fs

Cresce la puntualità dei treni in viaggio con un incremento per tutti i collegamenti di Trenitalia. I numeri diffusi da Ferrovie dello Stato (Fs) mostrano un riscontro positivo per chi viaggia. "Partendo dall'Alta Velocità, i treni in orario passano dal 67,4% di ottobre 2024 all'80,9% di febbraio 2025, mentre per i treni Intercity la puntualità per gli stessi mesi di riferimento cresce dal 79,7% all'89,3%", si legge in una nota del Gruppo.

Il Regionale è risultato il servizio con una maggiore puntualità "con il 91,3% di treni in orario a febbraio 2025". Fs ha poi fornito ulteriori dati di dettaglio. "Le linee Alta Velocità hanno segnato puntualità del 67,4% a ottobre 2024, 71,8% a novembre, 76,8% a dicembre, 79,5% a gennaio 2025 e 80,9% a febbraio", ha comunicato il Gruppo guidato dall'amministratore delegato e direttore generale Stefano Antonio Donnarumma.

Gli Intercity invece sono passati dal 79,7% a ottobre 2024, 81,1% a novembre, 84,6% a dicembre, 87,3% a gennaio 2025 e 89,3% a febbraio. Quanto ai già citati regionali, a ottobre avevano già una puntualità dell'86,3%; a novembre era dell'87,3%, a dicembre dell'88,5%, a gennaio del 90,7% e lo scorso mese del 91,3%.

I numeri sulla puntualità assumono particolare valenza se si considera che sulla rete ferroviaria attualmente sono operativi circa 1.200 cantieri, tra opere strategiche e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Questi lavori sono fondamentali per raggiungere gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e migliorare la rete ferroviaria in termini di modernità, efficienza e sicurezza. Tutti i lavori in corso sono oggetto di una campagna informativa e di comunicazione che Rete ferroviaria italiana ha realizzato per informare i passeggeri degli interventi sulla Rete ferroviaria nazionale, che rappresenta una delle migliori d'Europa, ma anche una delle più antiche.

Il Gruppo FS gestisce in particolare circa 17mila chilometri di linee

ferroviarie con oltre 1.600 gallerie, 23mila ponti e viadotti e 2.200 stazioni. Si tratta di infrastrutture strategiche per lo sviluppo economico e sociale del Paese, che necessitano costantemente di manutenzione e potenziamento.