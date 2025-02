Gruppo Fs, focus sui cantieri che portano l'Italia nel futuro

Ascolta ora 00:00 00:00

L'Italia si sta trasformando e lo sta facendo con un piano di ammodernamento straordinario senza precedenti. Per il Gruppo FS, guidato dall'amministratore delegato e direttore generale Stefano Antonio Donnarumma, l'innovazione si sta in particolare concretizzando con una serie di interventi previsti sull'infrastruttura ferroviaria, funzionali a garantire una maggiore qualità del servizio in termini di prestazioni e puntualità. Il 2025 sarà dunque un anno di grandi progressi e di lavoro a beneficio dei viaggiatori: al riguardo, Rete Ferroviaria Italiana ha recentemente avviato una campagna di comunicazione per condividere tutti gli sforzi «per una mobilità più efficiente e tecnologica».

L'obiettivo è quello di informare i passeggeri nelle stazioni, attraverso i canali social, i media tradizionali e il sito del Gruppo FS, anche grazie a una sezione dedicata costantemente aggiornata e destinata quindi ad arrivare al cittadino in modo tempestivo e capillare. La rete ferroviaria italiana rappresenta una delle migliori d'Europa, ma anche una delle più antiche: il Gruppo FS gestisce circa 17mila chilometri di linee ferroviarie con oltre 1.600 gallerie, 23mila ponti e viadotti e 2.200 stazioni. Si tratta di infrastrutture strategiche per lo sviluppo economico e sociale del Paese, che necessitano costantemente di manutenzione e potenziamento.

A oggi risultano aperti mediamente 1.200 cantieri al giorno, di cui 500 dedicati ad attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete e circa 700 per nuove opere. Questi lavori sono indispensabili per raggiungere gli obiettivi del Pnrr e rendere la rete ferroviaria più moderna, efficiente e sicura: Rete Ferroviaria Italiana ha già messo a consuntivo 12 miliardi dei circa 22 previsti dal Pnrr per realizzare infrastrutture e opere mai viste prima. Anche in questo caso, a rendere l'idea del crescente impegno per la manutenzione, l'ammodernamento e il potenziamento delle infrastrutture sono i numeri: nel 2020 i cantieri attivi erano 983, poi diventati 1.001 nel 2021, 1.016 nel 2022, 1.000 nel 2023 e infine 1.200 nel 2025. Negli anni sono inoltre aumentate la grandezza e la complessità dei cantieri stessi.

Ora, tramite un Qr Code, i viaggiatori potranno raggiungere una pagina web riservata proprio al «Piano straordinario per l'Italia in movimento», che riporta lo stato di avanzamento dei lavori in corso e le informazioni utili per programmare il proprio viaggio in caso di interruzioni della linea. Gli utenti che stanno organizzando uno spostamento possono dunque consultare la pagina, cliccando sulla regione interessata; a quel punto si aprirà una finestra a scorrimento con il dettaglio di tutti gli interventi in corso e in programma, comprensivi di durata e di specifiche indicazioni sulla tipologia di lavoro effettuato.

L'obiettivo del Gruppo FS è quello di procedere con i cantieri ma anche con una pianificazione dei treni, in modo da offrire il servizio senza interromperlo. Per il periodo estivo, in particolare, sono state messe a punto una serie di modifiche alla mobilità pensate per ridurre gli impatti su pendolari e lavoratori e garantire perciò percorsi alternativi.

Ogni dettaglio dei lavori è stato studiato per minimizzare gli inconvenienti e massimizzare i benefici a lungo termine. Nel dettaglio, la campagna di comunicazione ha già interessato le interruzioni del Lazio, della linea Roma-Firenze AV, della linea Adriatica e della Tirrenica. Raggiunti anche i passeggeri della Liguria, dove la campagna è dedicata al potenziamento delle linee nel nodo di Genova, che permetteranno di separare i traffici regionali e metropolitani da quelli a lunga percorrenza e merci, con possibilità di incrementare la frequenza dei treni.

In Lombardia, invece, la campagna è dedicata agli interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico dei corridoi merci lungo le direttrici internazionali, alla riconfigurazione del nodo di Bergamo e al rinnovo di alcune stazioni. Grazie agli aggiornamenti diffusi via web, gli utenti potranno quindi pianificare al meglio i loro spostamenti.